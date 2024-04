El PP citará a Sánchez en la comisión creada en el Senado, pero no a su mujer

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo posa junto a concejales de su partido a las puertas del Senado. J. P. GANDUL / EFE

«Yo quiero que responda. Si no lo hace, le haremos responder». Con estas palabras se refirió este miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, a la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea llamado a declarar en la comisión de investigación sobre el caso Koldo creada en el Senado. De momento, el PP solo ha confirmado la citación de la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente canario, Ángel Víctor Torres. Los dos serán citados por las operaciones de compra de mascarillas cuando eran presidentes autonómicos.

Núñez Feijoo emplazó a Sánchez a que «comparezca y explique por qué en la mitad de su partido, de su Gobierno y en su entorno está ocurriendo esto». «Yo quiero que responda. Si no lo hace, le haremos responder. Y si tiene que ser en la comisión de investigación, tendrá que ser», explicó Feijoo en una entrevista en Antena 3.

El PP quiere que Sánchez aclare si conocía la trama que investiga la Audiencia Nacional, en la que participaba entre otros el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Pero Feijoo apuntó también en otra dirección. Quiere que Sánchez aclare por qué no se «inhibió» en la decisión del Gobierno de rescatar a Air Europa cuando esta empresa mantenía vínculos con su esposa, Begoña Gómez.

Respecto a la posibilidad de que sea llamada a declarar, Feijoo indicó que no le gusta y sería partidario de no llamarla, aunque indicó que también «tendrá que dar cuentas». «No me gusta llamar a la mujer del presidente» a la comisión aseveró, porque no es su «estilo» ni su forma de hacer política. «Pero tiene que dar explicaciones. Y si no las da, actuaremos», recalcó.

«A mí me preocupa, primero, que aclaremos estos asuntos y, segundo, que el presidente del Gobierno diga si está o no en un supuesto conflicto de intereses, y se ha incumplido o no la ley de altos cargos», dijo Feijoo. «Es evidente que el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones a los españoles y, si no las da, nosotros adoptaremos la decisión que consideremos más oportuna en defensa de los derechos democráticos y del derecho de los ciudadanos a saber qué ha ocurrido desde el punto de vista económico, comercial, de influencias, de intereses. Es imprescindible clarificarlo», señaló.

Defiende a Díaz Ayuso

El líder del PP advirtió ademas de que el caso Koldo no ha hecho más que empezar. «Veremos el volcado de todos los móviles que se encontraron en las casas de Koldo y de [Víctor] De Aldama, y veremos todo», afirmó. Este caso, según dijo, «empezó antes de las mascarillas, siguió durante, y continuó después».

Feijoo se refirió también a la petición hecha por Sumar para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comparezca ante la comisión de investigación creada en el Congreso por el presunto fraude fiscal de su novio, Alberto González Amador. Salió en defensa de su compañera de partido y de su honorabilidad. «No tiene un solo atisbo de irregularidad en sus actuaciones políticas» explicó.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, salió también en defensa de Begoña Gómez asegurando que «no hay nada» contra ella. Afirmó que es «absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada». Respecto a la posibilidad de que Alberto Núñez Feijoo sea citado a declarar en la comisión de investigación del Congreso, el ministro de Presidencia contestó que «quedan días por delante para responder a esa pregunta».