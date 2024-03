Asens afirma que el acuerdo sobre la ley de amnistía es «inminente»

David Borrat | EFE

Habrá acuerdo sobre la amnistía sí o sí porque a ambas partes les conviene. El dirigente de los Comuns Jaume Asens así lo considera por eso dijo ayer que el pacto entre PSOE y Junts sobre la ley de perdón es «inminente», ya que «el PSOE no votará en contra de las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley». De ese modo lo aseguró en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde también puso de manifiesto que «no se producirá tampoco la escena de la negociación del último minuto que se produjo la última vez». Al negociador de Sumar para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno le replicó, y no de buenas formas, el secretario general de Junts, Jordi Turull, recriminándole sus palabras y dejando claro que solo Junts informa de su propia posición en las negociaciones sobre la ley de amnistía.

«De lo que digan o especulen terceros sobre hipotéticos acuerdos de Junts, no nos hacemos nada responsables», aseguró en un mensaje de X, antes Twitter, recogido por Europa Press.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, lanzó ayer un llamamiento al resto de formaciones para que «estén a la altura en los próximos días y semanas» y se apruebe la ley de amnistía, que considera necesaria «para la normalización política, social e institucional», como dice su título.

Illa realizó estas declaraciones en unas jornadas precongresuales del PSC en Manresa (Barcelona) junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en las que aludió al informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, que el viernes avaló en un borrador la existencia de la norma aunque criticó el procedimiento elegido para su debate. Respecto a la proposición registrada en el Congreso, la Comisión señala que no afecta a la separación de poderes, ya que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos conforme a la norma.

El líder de los socialistas catalanes indicó que el PSC «siempre hace caso a la Comisión de Venecia», cuando «decía que no se cumplían los estándares para la consulta fake del 1-O» y ahora que avala la amnistía: «Otros solo le hacían caso cuando se refería al referendo fake, otros ahora con la amnistía».

Confrontación con el Estado

El expresidente Carles Puigdemont fue otro de los políticos que ayer dio a entender que el acuerdo sobre la ley de amnistía está encarrilado. Fue en su intervención en la asamblea del Consejo de la República en Francia. Puigdemont llamó a «abrir una nueva etapa» y advirtió de que «la confrontación con el Estado no ha acabado», ni tampoco acabará «la represión» por más leyes que se elaboren. «De aquí al verano pasarán cosas», dijo, dejando entrever que en unos meses podría aprobarse la ley, si Junts y el PSOE consiguen desencallar la negociación antes del plazo fijado para este jueves en la Comisión de Justicia. Esta nueva etapa debe estar marcada por la confrontación y la reactivación de la vía unilateral, señaló el expresidente catalán. «No nos hemos doblegado», avisó, a pesar de tener a «todos los jueces disparando a matar», informa Colpisa.

Junts, que celebró ayer su consejo nacional, no da su brazo a torcer e insiste en que la norma debe ser más robusta e incluir a los encausados por terrorismo y alta traición, pero Puigdemont dio a entender, sin afirmar que esté cerrado, que el acuerdo con el PSOE puede estar encarrilado.