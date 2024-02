«La prueba del algodón de Junts es ir a casa de los amnistiables a explicar su no», dice el senador de ERC Joan Queralt

Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y senador de ERC Virginia Carrasco

Joan Queralt (Barcelona, 1951) fue y es cocinero jurista antes que fraile político. El hoy senador de ERC se mantiene engrasado como catedrático de Derecho Penal en la ambición de una amnistía con la que lleva años comprometido y ya se movió en el ecosistema madrileño, cuando ejerció como letrado del Tribunal Constitucional a finales de los ochenta.

-La última sugerencia del Gobierno para intentar satisfacer a Junts con la amnistía es reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de acortar las instrucciones judiciales.

-A esas negociaciones no nos invitan, así que sería una frivolidad tomar posición. Dicho esto, querer poner coto a las ocurrencias de algunos jueces es tarea imposible. Y además, estos jueces están llamados al fracaso porque no hay ni terrorismo ni fondos europeos malversados. Esto no progresa en Europa en absoluto

-Usted, en todo caso, no cree posible buscar una fórmula...

-(Interrumpe) No, no digo que no sea posible, digo que es inútil. La eficacia no vendrá por ahí. La Ley de Enjuiciamiento Criminal goza de una excelente salud. Es la obra maestra de la legislación española.

-¿La vigente, la de 1882?

-Sí, sí, empeorada por las sucesivas reformas. La ley de Alonso Martínez es excelente. Aquella era gente que sabía leer y escribir castellano correctamente.

-Dados los recelos que ya han aflorado entre los socios, ¿realmente puede ser esta la vía para solventar el bloqueo de Junts?

-Lo mejor es ser coherente con la trayectoria de uno. Y si uno ha votado cuatro veces sí y en la última vota no, como mínimo parece extraño y hace que las cuadernas de la razonabilidad se resientan. La prueba del algodón es ir a explicar a casa de los afectados por qué han votado que no; si los consiguen convencer, campeón olímpico. Pero creo que salvo los próximos a los que votaron que no, muy poca gente lo ha entendido. Y discutimos sobre una placa de hielo, no podemos hacer claqué.

-¿Todo es por el blindaje de Puigdemont, tan simple como eso?

-Yo creo que no, porque Puigdemont no tiene ningún peligro, la amnistía le es perfectamente aplicable. Aquí no ha habido terrorismo. El tribunal alemán que no le concedió al (juez) Llarena la primera euroorden dijo que no había habido violencia. Y en 2021, el Consejo de Europa afirmó que hemos acuñado, refiriéndose a España, un concepto novedoso, 'violence without violence' ('violencia sin violencia'). ¿Tenemos terrorismo sin violencia? Sería un caso único en el mundo, por eso no va a prosperar en Europa. ¿Dónde están los actos sistemáticos y persistentes para aterrorizar a una población?

-¿Se mostró laxo el independentismo con lo que, en todo caso, sí fue violencia?

-Que le pregunten a la Policía de la Generalitat sobre cómo actuó. Nadie niega que hubiera altercados, que acabaron con alborotadores profesionales o infiltrados inducidos. Joan Maragall definió la Barcelona de principios del siglo XX como la 'rosa de foc', la rosa de fuego; la ciudad tiene cierta tradición pirotécnica. Esto no se parece en nada a la kale borroka. Una cosa es que usted y yo salgamos a quemar un contenedor y otra, que haya un estado mayor detrás decidiendo. El gran flanco que presenta la represión del Estado contra el procés es que no hay ni terrorismo ni corrupción.

-¿Usted es partidario de dejar la ley de amnistía como está?

-Esquerra votó sí en el Congreso. Los que hemos hecho y dirigido tesis doctorales sabemos que pasan por varios momentos anímicos. Cuando la has acabado, le das otra vuelta y otra. Y llega un punto en que, por más vueltas que le des, ya no la vas a mejorar. Entonces hay que decir: 'Déjalo estar, preséntala ya, no va a ser mejor'.

-¿Y todo esto no tiene algo de autoengaño recíproco entre el Gobierno y Junts, de un ejercicio de voluntarismo?

-Todos sabíamos que la aplicación de la ley no iba a ser sencilla. Nadie podía hacer pronósticos: por ejemplo, sobre la jugada de los jueces García Castellón y Aguirre. Hay que recordar que los que investigan no encontraron las urnas el 1-O. Seis mil. Cuando no sabes lo que buscas, difícilmente lo vas a encontrar. A lo mejor porque no existe.

-Usted admite que todos sabían que este no era un camino fácil.

-Sí, claro. Esto lo que va es a retrasar la eficacia. Es decir, que las mil y pico personas que están incursas en procedimientos que dependen de la amnistía, en vez de tenerla al día siguiente o a la semana siguiente de que se publique la ley en el BOE, pues la tendrán seguramente en un año. Pero eso no es culpa de la ley. Si quien la tiene que aplicar pone palos en las ruedas al legislador... ¿Los jueces, que son un poder del Estado, ante quién responden?

-La ley desmonta no solo con su articulado, sino con su narrativa, la respuesta del Estado de derecho al desafío independentista. ¿No es legítimo que jueces, tribunales, fiscales, instancias... que consideraron que hacían lo que debían se opongan?

-Los leyes se tienen que aplicar. Separación de poderes no es igualdad de poderes y los jueces que participaron en la represión no aplicaron el Estado de derecho. La amnistía viene a restañar esa herida: vamos a poner las cosas a cero como si no hubieran pasado, porque no nos portamos bien, pero vosotros tampoco.

-No hay un reconocimiento por parte del secesionismo de que se pudo equivocar.

-Es que el independentismo no tiene por qué pedir perdón. La amnistía es un nuevo pacto para empezar una nueva etapa. Es un principio, no un final.

-¿Y si no acaba habiendo un acuerdo entre el PSOE y Junts?

-Todo es posible, pero es muy poco probable que no haya acuerdo.

-Alguien va a tener que ceder.

-O hacer ver que cede.

-El aval de los fiscales del Supremo a acusar a Puigdemont por terrorismo y la exigencia europea para indagar la trama rusa, ¿dificultan la posición de Junts?

-Ni más ni menos que siempre. Junts es un arcano, cualquier pronóstico está destinado al fracaso.

-Sin amnistía, ¿hay legislatura?

-Va a ser difícil, y al Gobierno le conviene la humildad. Pero a los partidos de la investidura les interesa que haya legislatura.