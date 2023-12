Feijoo acusa a Sánchez de poner a «un experto en guerrillas» para mediar entre España y Cataluña

FERNANDO ALVARADO | EFE

El líder del PP, Albert Núñez Feijoo, ha sido recibido por miles de personas que se concentraron en el Templo de Debod de Madrid para participar en la movilización convocada por el Partido Popular en defensa de la Constitución y la convivencia y contra la amnistía. El líder popular llegó al acto junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y saludó a los allí congregados antes de subir a la tribuna. También participaron en el acto los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, y el de Aragón, Jorge Azcón, así como la nueva dirección del comité Ejecutivo del partido.

La concentración se desarrolló en un ambiente festivo y la mayoría de concentrados portaban banderas de España. Algunos de los asistentes con pancartas contra Sánchez que dicen «Fuera del partido, traidor y mentiroso» o «No a la amnistía, fraude electoral».

Dirigentes de Vox como el secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, también estaban presentes en esta concentración que tiene lugar a pocos metros de la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde el partido que dirige Santiago Abascal ha convocado otra movilización ciudadana tras el acto del PP.

Durante el discurso de Feijoo, el líder popular acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner a «un experto en guerrillas» para mediar entre España y Cataluña, una vez conocido que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez será el verificador en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts, y le exigió que «cese este despropósito» porque «es una humillación insoportable». «Exijo en nombre de este país que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa. En nombre de los españoles, no», recalcó.

«No nos vamos a rendir», zanjó Feijoo tras avisar que el PP convocara más concentraciones, y pidió «no olvidar a la mayoría de catalanes que quieren estar juntos». «Decimos ya está bien y no les vamos a pasar una... mientras no respeten la Constitución, el Estado de derecho y el país...habrá muchas más» recalcó, después de reiterar que el PP estará en las calles, en las Cortes y en los gobiernos autonómicos así como ante la Justicia. «Nuestros derechos y nuestras libertades no están en venta y los españoles no nos rendimos», dijo antes de finalizar su discurso gritando «Viva la Constitución, viva la democracia y viva España» y con el himno nacional cerrando el acto.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lanzó un «grito de auxilio» a Europa a favor de la igualdad y contra la amnistía al independentismo. «Acabaremos con el sanchismo, que a nadie le quepa duda». Y añadió que en el PP no necesitan «ni mediadores ni intermediarios». «No necesitamos que un salvadoreño, con todos mis respetos, venga a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro futuro. No necesitamos un intermediario entre un prófugo de la democracia llamado Pedro Sánchez (presidente de Gobierno) y un prófugo de la justicia llamado Puigdemont (líder de Junts)», reprochó el alcalde, en referencia a la elección del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez como verificador internacional de las reuniones entre el PSOE y Junts.

Considera Martínez-Almeida que por mucho que se empeñen «los enemigos de España», la Constitución «no va a ser un paréntesis» en la historia. «La Constitución nos ampara a todos, nos protege a todos. Es lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia reciente y por eso hay que defenderla aquí, en Madrid», aseguró. Sin embargo, indicó que a los ciudadanos no les debe preocupar ni Puigdemont ni otros líderes independentistas como Arnaldo Otegi, sino «la ambición de una persona que por un sillón en La Moncloa quiere vender a todos».

Por ello, expresó que el «sanchismo» es «la página más oscura de la historia del PSOE». «Me niego a pensar que no haya socialistas que no se avergüencen de que su partido se vaya a Ginebra con un intermediario a negociar con un golpista», censuró. Así, cree el regidor que hay socialistas que se avergüenzan «de un partido al que ahora mismo no conoce ni la madre que lo parió, como diría Alfonso Guerra».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también intervino este domingo e indicó que España «va a poder con (Pedro) Sánchez y sus socios» y va a luchar «en los parlamentos, en las calles y en las plazas», además de reivindicar la Constitución como símbolo de unión de los españoles y de «prosperidad, libertad y avances».

«Gracias presidente Alberto Núñez Feijoo, gracias por volver a recordarnos que España está más viva que nunca», expresó Ayuso, quien criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera que los españoles se «traguen» sus decisiones. «No hay que hacer constituciones paralelas, no hay que reinterpretarla, fue muy clara, una Constitución que quería igualar en oportunidades y en derechos a los españoles», reivindicó.

En su discurso, subrayó que Madrid aporta «casi el 70% de todo con lo que se sufragan los servicios públicos de España entera», mientras que los nacionalistas y la «mala gestión» de los socialistas «hunden siempre cada región que tocan». «No hay derecho a que los regionalismos periféricos nos digan que Madrid es excluyente. Mentira. Madrid es España», dijo.