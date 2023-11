La cartera de Igualdad para Ana Redondo, mano derecha de Óscar Puente

Ana Redondo (PSOE), que fue concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, asume el ministerio de Igualdad Ayuntamiento de Valladolid

Su nombre no estaba en las quinielas, pero con la designación de Ana Redondo García (Valladolid, 1966), el ministerio de Igualdad vuelve a estar bajo un titular socialista tras cuatro años bajo el ala de Podemos en un mandato que no estuvo exento de polémicas tras la aprobación de normas como la ley trans o la ley del «solo sí es sí» y que supuso uno de los principales puntos de fricción no solo con el feminismo clásico, sino en el seno del Gobierno de coalición en la anterior legislatura.

Su designación para el cargo, el último en conocerse, ha causado una gran sorpresa en el movimiento feminista, donde sonaban otros perfiles más vinculados al área de Igualdad como los de la diputada leonesa en el Congreso y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, o el de Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo en la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

Sin embargo, en el seno de su formación, siempre ha estado muy considerada. «Parlamentaria brillante en las Cortes, con un perfil que ha sido transversal a muchos secretarios generales allí por su valía. Siempre se ha dicho que algún día estaría llamada a alguna responsabilidad grande», señalan fuentes socialistas.

Redondo, licenciada en Derecho y Doctora en Derecho Constitucional, es además profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. En el plano político, concejala de Cultura y Turismo en la ciudad castellanoleonesa desde el 2015 y mano derecho del recién elegido ministro de Transportes, Óscar Puente.

Cuenta con una dilatada experiencia en la política municipal y autonómica que se remonta al 2007, cuando fue elegida procuradora por la provincia de Valladolid en las elecciones a las Cortes de Castilla y León y desempeñó el cargo de viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Tras la llegada de Óscar López a la secretaría general del PSOE de Castilla y León, Redondo fue nombrada portavoz del Grupo Socialista, un cargo que desempeñó hasta las elecciones autonómicas de 2011, cuando fue reelegida procuradora autonómica y volvió al puesto de viceportavoz. El 15 de abril del 2012, tras la elección de Julio Villarrubia como nuevo secretario general, fue nombrada vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, un cargo que desempeñó hasta el 2014. Desde entonces fue portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. En las elecciones municipales del 24 de mayo del 2015 concurrió como número dos de su partido al Ayuntamiento de Valladolid y fue elegida concejal, donde asumió la Delegación de Cultura y Turismo. Tras las elecciones municipales del 28-M, Redondo es concejala del grupo municipal socialista en la oposición.

Redondo jurará el cargo a pocos días de la celebración del 25 de Noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, en el que volverá a escenificarse la escisión del feminismo en España, fraguada a partir del 2022 a raíz, entre otras cuestiones, de sus diferencias con la Ley Trans o la abolición de la prostitución.