Yolanda Díaz reclama la rebaja de la jornada laboral en el pacto para la investidura de Sánchez

Yolanda Díaz apuesta por una progresiva reducción de la jornada laboral como una de las medidas estrella de Sumar, una reivindicación que incluirá en la hoja de ruta que negocia con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez. «Es hora de avanzar», dijo el sábado la líder de la coalición en un acto celebrado en Valencia. Sumar propone establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales en el 2024 y reducirla progresivamente hasta fijarla en 32 horas y aumentar la productividad. «Es una vergüenza tener la misma que hace cien años. Por eso estamos negociando con el PSOE, pero queremos más», dijo Díaz.

También reivindicó que durante la próxima legislatura se «toquen» y «cambien» los despidos, después de que «no se consiguiera en la anterior negociación», con el propósito de «mejorar los derechos de los trabajadores cuando pierden su puesto de trabajo». «La próxima tiene que ser la legislatura del trabajo», señaló en el mismo acto. Sumar, según Díaz, lleva desde agosto negociando medidas que debe incorporar el nuevo Gobierno, en el caso de que se pueda llevar a cabo la investidura. En este paquete de medidas está el aumento del salario mínimo —una medida que también ha puesto sobre la mesa Podemos— y también un incremento de las pensiones. Además, Díaz insiste en aumentar la carga impositiva «a los que más tienen».

La líder de Sumar critica «los beneficios del poder financiero» y dijo que los datos «abruman». «Tienen datos históricos», expuso en una situación económica profundamente injusta provocada por «la mayor transferencia de rentas de la ciudadanía» a los bancos como consecuencia de la «excesiva» subida de tipos de interés. «Se están forrando, lo han dicho ellos», afirmó.

Críticas a Garamendi

Además, Díaz volvió a criticar al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien aseguró no compartir la propuesta de sumar de seguir gravando los beneficios de la banca. «La pregunta que nos tenemos que hacer y la respuesta es siempre la misma: quién gana y quién pierde», dijo tras defender que su formación «sabe a quién representa y de qué lado está, del de la gente trabajadora», que necesita que «los que más tienen, más impuestos paguen, para las escuelas públicas, la dependencia, la sanidad pública o para que nuestros hijos puedan tener libros de texto gratuitos». En este tema dijo no coincidir con Garamendi ni tampoco con el PSOE, contrario al igual que el PP a que se grave con más impuesto a la banca. «Reivindicamos la justicia fiscal», señaló.

A pesar de las advertencias a los socialistas, Díaz nunca puso en cuestión la posibilidad de no apoyar la investidura de Sánchez y volvió a cargar contra las políticas de PP y Vox. «Están en nuestro país, pero no nos representan. España no es como ellos», dijo. «Somos más y tenemos la obligación de creernos que vamos a gobernar mejor y a seguir ganando derechos. Somos mucho mejor que ellos», explicó Díaz quien llamó a arrinconar «a los que quieren que prácticamente toda España sea peor».