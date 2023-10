Gibraltar vive unas elecciones ajustadas y decisivas para la negociación tras el «brexit»

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que busca su cuarto mandato este jueves en las elecciones en el Peñón. A.Carrasco Ragel | EFE

Gibraltar elige este jueves al que será su nuevo ministro principal e, indirectamente, a su vez, una de las cuatro patas de la mesa negociadora por el brexit, junto a los Ejecutivos de España y el Reino Unido y la Unión Europea. Fabian Picardo, del Partido Socialista Laborista de Gibraltar (GSLP), busca su cuarta —y última, tal como confirmó— legislatura, nuevamente en un Gobierno de coalición con el Partido Liberal. En frente tendrá al líder de los socialdemócratas (un partido filial del Conservador), Keith Azopardi.

El sondeo de Gibraltar Chronicle estima unos porcentajes muy ajustados, con el 49,9 % de los votos para socialistas y liberales y el 48,3 % para Azopardi. El 1,8 % restante lo obtendría el independiente Robert Vasquez. Según la estimación de este medio, los socialdemócratas sumarían un escaño más (9) que sus oponentes pese a que socialistas y liberales ganarían en el porcentaje total de apoyos. Solo cuatro votos variarían el resultado final.

Picardo reiteró que un cambio de signo en el Gobierno de Gibraltar supondría reiniciar las negociaciones. Un hecho que su rival niega. «Vamos a trabajar con lo que heredemos y por tanto vamos a seguir adelante», dijo Azopardi, que no ve realista «rehacer el acuerdo de Nochevieja». Este pacto, con sucesivas prórrogas a la espera de un tratado definitivo, permite a Gibraltar unirse al Schengen, el espacio europeo de libre circulación que integran 26 países europeos, 22 de ellos miembros de la UE. «Es un cambio histórico trascendental. Se daría una gran paradoja, ya que después del brexit Gibraltar se integraría muchísimo más en la Unión Europea», apunta Jesús Verdú, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz y experto en Gibraltar. De hecho, sobre el Peñón giró su tesis doctoral.

Un lento recuento

Cerca de 24.700 gibraltareños están llamados a las urnas, en un recuento que se prolongará hasta la madrugada. Cada uno de ellos escogerá a diez representantes, en un Parlamento que cuenta con 17 escaños. La ajustada igualdad en los sondeos no es una novedad. En el 2011, la coalición de liberales y socialistas accedió al Ejecutivo con solo 200 votos de ventaja.

Picardo perdió fuelle en las últimas elecciones, en las que pasó de un 68,3 % de los sufragios del 2015 a un 48,8 % en las elecciones que anteceden a las de este jueves, coincidentes con la Fiesta Nacional de España.

«El Gobierno de Picardo se ha deteriorado muchísimo políticamente. La situación es de un enorme cansancio. La palabra que mejor puede resumir el momento en Gibraltar es incertidumbre», remarca Verdú. La extensa dilatación —el provisional acuerdo de Nochevieja se cerró hace dos años y medio— a la hora de llegar a un acuerdo definitivo tras el brexit hace más mella en el Peñón. Gibraltar fue la circunscripción del Reino Unido más contraria a la salida de la Unión Europea. Un 96 % de los votantes gibraltareños optaron por la permanencia.

La eterna discrepancia por la jurisdicción exacta de Gibraltar en el estrecho generó tres incidentes este verano entre embarcaciones españolas y de la colonia británica. Verdú no ve un acuerdo cercano a corto plazo para un litigio latente desde la firma del Tratado de Utrecht. «Ninguna de las partes quiere resolverlo. A ambos no les conviene una situación de tensión política. El enfoque de Gibraltar ha sido no aumentar la confrontación», destaca Verdú.