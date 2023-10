El Partido Popular tiene líder

Alberto Núñez Feijoo, en el Foro La Toja Martina Miser

La intervención de Alberto Núñez Feijoo en el debate de investidura tuvo un efecto balsámico para la bancada popular y para todo el PP, que vio como su líder era capaz de echarse al hombro una larga sesión repartiendo estopa a los adversarios y midiendo sus palabras con los grupos con los que el PP pretende tener una buena relación en la legislatura que acaba de comenzar.

Feijoo, mucho más ágil que en sus intervenciones en el Senado, sacó de la uci a un PP que estaba deprimido tras el mazazo que supuso el comprobar que la victoria en las elecciones no era suficiente para gobernar. Considera el PP que el debate ha sido un éxito pese a la derrota en el marcador final. Y eso, unido al chute de autoestima que supuso el multitudinario mitin de Madrid, en el que Feijoo logró reunir a los presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, hizo que desaparecieran de inmediato las especulaciones sobre un posible relevo a medio plazo del presidente del PP en el liderazgo del partido.

Los populares están convencidos de tener un líder sólido ante una posible repetición de los comicios o ante un Gobierno de Sánchez que, de consumarse, tendría muchas dificultades para mantenerse estable al depender en cada votación de un inestable Carles Puigdemont.

Sánchez sacó al dóberman

Hasta Iglesias critica a Óscar Puente. La intervención del diputado por Valladolid Óscar Puente en el debate de investidura fue una de las más agrias que se recuerdan en el Congreso desde hace tiempo. El memorial de improperios lanzados por el elegido por Pedro Sánchez para sustituirlo en la tribuna —y para no dar así cuentas de la amnistía—, no gustó ni siquiera en las filas de algunos de los partidos que votaron en contra de Feijoo. Cómo sería la cosa para que hasta Pablo Iglesias, que nunca se caracterizó por la corrección política en sus intervenciones, tachara de «macarra» al exalcalde de Valladolid. Según Iglesias, Sánchez optó por el «perfil más agresivo e incorrecto [a veces es abiertamente un macarra] para responder a Feijoo». Iglesias cree que esos perfiles «funcionan en estos debates» y más aún «si la progresía mediática no les ataca».

EL PNV, desubicado

Feijoo sacó de sus casillas a Aitor Esteban. Otra de las cuestiones que deja planteadas el debate de investidura es la incomodidad del PNV con la situación en la que queda tras las elecciones generales. Por primera vez en muchos años los nacionalistas vascos se encuentran descolocados en el Congreso. El hecho de que EH Bildu les superara en escaños en los comicios generales ha multiplicado en el PNV los celos por el trato que Pedro Sánchez dispensa al partido de Arnaldo Otegi cuando ellos habían sido siempre los favoritos en Madrid para tejer acuerdos políticos con el Gobierno de turno. El PNV ve peligrar su hegemonía en el País Vasco y empieza a cobrar visos de verosimilitud la posibilidad de que Otegi acabe convertido en lendakari. En el debate se pudo ver cómo el siempre circunspecto Aitor Esteban estuvo a punto de perder los papeles ante las críticas de Feijoo.

LA jura de la princesa

Sánchez acelera la amnistía. La princesa Leonor jurará la Constitución el 31 de octubre. Una fecha que se inmiscuye en el calendario de la posible investidura de Pedro Sánchez. El PSOE acelera la negociación con Junts para tener listo un texto sobre la amnistía que colme las aspiraciones de Puigdemont, de manera que Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno antes de que jure la princesa.

La misión de decir sí o no

Dos equivocaciones. Levantarse de un escaño, ponerse en pie y decir no a la investidura de un candidato parece un acto sencillo. Pero tanto en la primera votación del miércoles como en la segunda del viernes hubo algún diputado incapaz de cumplir con esa misión tan compleja. Primero fue el socialista Herminio Sancho quien dio un sí a Feijoo, pero rectificó a tiempo. En la segunda jornada, fue Eduard Pujol, de Junts, quien dio un sí a Feijoo por error. En este caso, el sí llegó a ser registrado, pero, pese a las protestas del PP, la presidenta Francina Armengol decidió que el voto fuera nulo.