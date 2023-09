Sémper defiende que fue «buena idea» hablar en euskera en el Congreso y acepta las críticas de compañeros del PP

Borja Sémper durante su intervención en el debate de ayer en el Congreso. Juan Carlos Hidalgo | EFE

El diputado del PP Borja Sémper ha asegurado este miércoles que la dirección del partido ya sabía que diría alguna frase en euskera en el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y sigue pensando que fue una «buena idea» a pesar de algunas críticas de compañeros de bancada.

En una entrevista en Onda Cero, ha explicado que en una reunión previa adelantó su intención con la que quiso evidenciar que las lenguas cooficiales son patrimonio de todos, no solo de nacionalistas e independentistas, y que ya podían utilizarse «de manera natural» en el Congreso traduciendo citas breves. «Un elefante en medio de la habitación que todos veían y nadie señalaba», ha resumido Sémper, quien ha insistido en que lo que hizo ayer «ya estaba habilitado por la costumbre del Congreso».

Ha admitido haber recibido comentarios desfavorables de compañeros de bancada que no entendieron ni compartieron su intervención, después de haber asegurado un día antes que su grupo no iba a usar las lenguas cooficiales porque «no iban a hacer el canelo». Pero ha dicho que asume con «normalidad» las críticas dentro de un partido que «no es una secta» y «no expulsa» a quienes no piensan igual. «No somos el PSOE», ha recalcado.

Tras el debate, tanto Sémper como la dirección nacional del PP defendieron en conversaciones con los periodistas el gesto de hablar en euskera. En cualquier caso, el diputado ha subrayado hoy la coincidencia entre todos los populares en el «estupor» que les suscita el «trampantojo» que supuso el uso de las lenguas cooficiales y ha expresado su preocupación de que se desvíe la atención sobre lo ocurrido en el hemiciclo.

«Ayer se vulneró el reglamento de la Cámara y se hizo un ataque a la lengua común de los españoles», ha advertido el dirigente del PP, que lo ha enmarcado dentro del «paquete de cesión» del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a los independentistas para permanecer en el poder.

El PP va a analizar la legalidad del debate de ayer al haberse aplicado «una ley sin ser aprobada» para recurrirlo y «revertirlo» cuando tengan la oportunidad, porque «es un despropósito desde todos los puntos de vista». Y es que, según Sémper, «todos sabemos que lo de ayer no fue para favorecer una lengua cooficial, sino para favorecer a una persona: a Pedro Sánchez y su acceso a la Presidencia del Gobierno», lo que «no solo ensancha el poder de los nacionalistas, sino también su capacidad para decidir sobre el futuro de todos los españoles».