El PSOE expulsa a Nicolás Redondo del partido por su «reiterado menosprecio» a la formación

Nicolás Redondo, durante un acto del colectivo Fernando de los Ríos, integrado por socialistas críticos con el Ejecutivo de Sánchez. Sergio Orduñez | EFE

La dirección federal del PSOE aprobó el pasado lunes, en una reunión ordinaria, el expediente de expulsión definitiva de Nicolás Redondo Terreros, según adelantó Eldiario.es y confirmaron fuentes socialistas a la agencia Europa Press. Redondo fue presidente del Partido Socialista de Euskadi entre 1997 y el 2022 y ejerció como diputado en el Parlamento del País Vasco durante casi dos décadas.

La formación socialista decretó la expulsión del exdirigente por «su reiterado menosprecio a las siglas en las que milita», según fuentes socialistas confirmaron al medio digital de marras.

El expolítico vasco acusó el miércoles al PSOE, en un artículo titulado Dignidad, de «poner en paréntesis el período político más brillante de nuestra historia». Además, cargó la pasada semana en la Cadena Cope contra su ya exformación: «Si este PSOE acepta el chantaje de Puigdemont, ya no será mi partido».

«Hay que mantener la dignidad de uno, la dignidad propia. No se trata de ser indisciplinado ni de jugar como un lobo solitario. Hay momentos determinados donde uno tiene que jugar con su propia dignidad», aseguró el exlíder de los socialistas vascos, que añadió que una hipotética amnistía «la llamen como la llamen, deconstruye totalmente el sistema del 78».

La agencia Efe desvela, en base a fuentes del partido, que Redondo «no hizo alegaciones para defenderse durante el proceso» y que los ocho millones de votantes socialistas «merecen un respeto».

Sin embargo, Redondo ha asegurado que ha conocido su expulsión del PSOE por los medios de comunicación y ha negado que actualmente tuviera abierto un expediente en el partido, ya que afirma que el que le abrieron por aparecer junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto institucional en el 2021 quedó cerrado.

Guerra rechaza que una manifestación sea «agitar la calle» y cree que aún «hay esperanza»

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha confiado en que la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana para el próximo 8 de octubre contra la amnistía y la autodeterminación tenga «éxito y reúna a mucha gente», porque convocar una protesta no es «agitar la calle», y ha apostillado: «Hay esperanza, España es fuerte».

En una entrevista con Efe, Guerra, que ha deseado «lo mejor» a los convocantes y ha dicho que no le «importaría» acudir pero él está en Sevilla, no en Cataluña, ha subrayado que las manifestaciones son «un derecho constitucional» y no se debe identificar con «agitar la calle».

Aunque no se ha pronunciado expresamente sobre el acto contra la amnistía anunciado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, para el próximo 24 de septiembre, el exvicesecretario general del PSOE sí ha respondido al ser preguntado sobre el llamamiento del expresidente del Gobierno José María Aznar a una movilización: «Aznar tiene poco que presumir de convocar a la gente porque fue un presidente que dividió mucho a los españoles y creo que debería ser más prudente».

Al mismo tiempo, ha confesado que le ha llamado la atención «la respuesta que le han dado desde la portavocía del Gobierno [le llamaron golpista] porque el Gobierno tiene la obligación de enfriar cuando la situación política está muy caliente».