Feijoo reafirma su disposición a la investidura al ver factible gobernar en minoría

La dirección del PP ha reafirmado este miércoles la disponibilidad de su líder, Alberto Núñez Feijoo, a aspirar a la investidura si el rey se lo propone, al considerar que un gobierno en minoría con los apoyos de Vox, UPN y CC, lo que suman 172 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, es «la mejor opción para dar estabilidad» a España.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado en rueda de prensa en la sede de Génova que en los últimos días ha habido «avances importantes» para que pueda salir adelante un gobierno en solitario de los populares, a pesar de la negativa del PNV a facilitar esta fórmula, lo que aleja la opción de alcanzar la mayoría absoluta (176 diputados).

«Le corresponde iniciar y sacar la investidura al PP, por lo que reiteramos nuestra disponibilidad. Si el jefe del Estado encomienda a Núñez Feijoo la investidura, cumpliremos nuestra responsabilidad», ha asegurado Gamarra tras la reunión del Comité de Dirección del PP encabezado por su presidente.

Junts niega avances en la negociación con PSOE y Sumar para la investidura: «Primera noticia» M.Varela

Ha recordado que una investidura puede prosperar por mayoría absoluta en primera ronda, pero también por mayoría simple (más votos favorables que en contra) en segunda votación.

El Ejecutivo «de amplio respaldo parlamentario» al que aspira Núñez Feijoo, ha añadido la secretaria general, se sustentaría en «acuerdos amplios y constitucionales» y en pactos de Estado con el fin de «superar los bloques y los bloqueos» y de gobernar el país con «eficacia, solvencia y estabilidad».

«Es la mejor opción que puede tener España por delante. Solo hay un candidato que pueda garantizar este escenario», ha insistido Gamarra, quien ha manifestado que en España siempre ha gobernado el candidato del partido que ganó las elecciones.

Ha anunciado que su partido va a abrir en breve una ronda de reuniones con CC para abordar «la agenda canaria» y conseguir amarrar el voto de su única diputada, lo que daría al PP 172 apoyos, a 50 del PSOE, ha enfatizado.

Preguntada si el PP está dispuesta a buscar el apoyo o la abstención de partidos nacionalistas, como el PNV o Junts, se ha limitado a responder: «Nuestra disponibilidad a acudir a la investidura si el jefe del Estado no los encarga. Es donde estamos hoy y a partir de ahí, esta es la realidad. Estamos trabajando en sumar apoyos».

Gamarra ha destacado que el PP es «un partido responsable que está trabajando en que haya gobierno» porque «le importa España, mientras otros están de vacaciones», en alusión al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

También ha reprochado a Sánchez que siga sin felicitar a Feijoo por su triunfo el 23J, lo que ha considerado «una puesta en duda de la legitimidad del sistema electoral y una falta de respeto a los electores por no reconocer el resultado electoral».

«Esto no tiene precedentes en nuestro país. Los únicos países en los que no se reconoce a quien gana son en los que las elecciones no son transparentes», ha añadido.

Ha incidido en que la alternativa a un gobierno del PP sería o el bloqueo político y nuevas elecciones o la reedición del gobierno «Frankenstein» con «24 partidos y 22 ministerios».

Respecto a la marcha de la política del portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y si puede tener algún efecto político, Gamarra ha respondido que «no tiene nada que decir, ni analizar sobre cuestiones internas» de otros partidos.

El día 17 se conformaran las Cámaras del Congreso y del Senado, y Gamarra ha anunciado que el PP entablará contactos en estos días para buscar apoyos en relación a la Mesas del Congreso y Senado y «reivindicar» que es el grupo mayoritario para hacerse con ambas presidencias.

Gamarra ha comenzado la rueda de prensa condenando los tres asesinatos por violencia machista en las últimas 24 horas y ha reclamado al Gobierno «alejarse de eslóganes vacíos» y poner todos los recursos posibles para combatir esta lacra.