Feijoo dice que buscará gobernar tras la oferta de Vox de no entrar en el Gobierno

Cuando parecía que Pedro Sánchez tenía encaminada su investidura con el apoyo del nacionalismo e independentismo vasco y catalán, además de Sumar, pese a haber perdido las elecciones, va Santiago Abascal y se saca de la chistera la cesión de los votos de Vox al PP para hacer presidente a Alberto Núñez Feijoo sin la exigencia de entrar en el Gobierno de la nación, requisito que sí impuso en las comunidades autónomas donde sus votos fueron necesarios para investir al candidato del PP en Extremadura, Baleares, Valencia o Aragón.

La propuesta de Vox —de respaldar la investidura de cualquier candidato sin necesidad de entrar en el Gobierno siempre y cuando este se comprometa a no pactar con los independentistas o nacionalistas— va dirigida a Núñez Feijoo, quien la calificó de «avance en el ámbito del constitucionalismo» y anunció que buscará «un acuerdo amplio y constitucional» para poder gobernar en solitario.

«La propuesta que hago es de un gobierno en solitario del Partido Popular. Es necesario un partido para un gobierno y no 24 partidos gobernando en España. Tantos partidos para gobernar, con ideologías distintas e intereses políticos contradictorios, es lo contrario de la gobernabilidad de nuestro país», aseguró el líder del PP en un acto en la Fiesta del Albariño en Cambados (Pontevedra).

Un decisivo PNV

Sus palabras son una clara declaración de intenciones dirigidas al PNV, que tras las elecciones del 23 de julio dijo muy claro que no apoyaría en ningún caso un gobierno de Feijoo donde estuviese Santiago Abascal y los suyos. Con la oferta a la baja de este último, los nacionalistas vascos podrían revertir su intención de apoyar a Pedro Sánchez. Es un primer paso.

Ahora bien, los 137 diputados del PP y los 33 de Vox suman 170 y alcanzan los 175 con los nacionalistas vascos. La operación matemática podría completarse con el diputado de Coalición Canaria y el de Unión del Pueblo Navarro. En ese caso, Feijoo obtendría 177 apoyos, la mayoría absoluta (176), y podría ser investido en primera votación, aun prescindiendo de uno de estos dos últimos partidos.

Sin embargo, no está todo hecho. La formación de Santiago Abascal tendría que hacer una nueva cesión. Ayer aseguró que sus 33 diputados «apoyarían una mayoría constitucional en la Cámara Baja que permita formar un Gobierno» sin cesiones a Junts, ERC o Bildu, pero tampoco al PNV. Y sin los de Andoni Ortuzar las cuentas no salen. Estos a su vez tendrían que tragar mucha saliva y mirar para otro lado para sumarse a la ecuación, pues con unas elecciones vascas el próximo año y con Bildu empujando en las urnas y arrebatándoles posiciones la decisión es de calado.

En Cambados, Feijoo, además de prometer que trabajará por un pacto constitucional que evite «la situación de ingobernabilidad» y el bloqueo, abogó por evitar la repetición electoral, que, por otra parte, y tal y como están las cosas en los dos bloques, no es descartable.

«Cada vez que se repiten elecciones en España, no se puede volver otra vez, bien a una legislatura más ingobernable que la anterior o bien a un bloqueo del Gobierno de España», criticó.

La propuesta de Vox de apoyar sin condiciones al PP se produce después de que se haya conocido que los líderes de los dos partidos se reunieron durante la semana posterior a las elecciones a pesar de los duros reproches que intercambiaron en la campaña.

Para evitar la repetición de los comicios hay que poner el reloj electoral en marcha y solo se pondrá tras la constitución de las Cortes el próximo día 17 y si tras las consultas de Felipe VI a los partidos, el jefe del Estado propone un candidato a la investidura y esta resulta fallida. En este último trámite, el de la propuesta de candidato a ser investido presidente, el rey oirá probablemente a Santiago Abascal ofreciendo su apoyo a Feijoo. En cambio, sobre Pedro Sánchez el jefe del Estado no sabrá con los votos que cuenta con certeza, pues todo apunta que como en otras ocasiones el independentismo no acudirá a la cita en la Zarzuela. Aun así, la suma de PSOE (122), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), Bildu (6) y BNG (1) alcanzaría los 174 votos, por lo que Sánchez también necesitaría al PNV o a CC y a UPN. Y si no lo votara Junts, que es el que se muestra más renuente, solo podría llegar a 174 apoyos. En conclusión, el PNV y Junts son decisivos.

Transfuguismo

Hasta ahora, la posición de Vox era apoyar a Feijoo y conquistar a un grupo de «cinco o seis diputados socialistas» tránsfugas. «No seremos un obstáculo para evitar un Gobierno de destrucción nacional», aseguró ayer el partido de Abascal.