Feijoo llamará a los barones del PSOE para que presionen a Sánchez y le dejen gobernar si es el más votado

El presidente del Pp y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, posa con el programa electoral para las elecciones del 23J. FERNANDO SÁNCHEZ | EUROPA PRESS

«Si gano las elecciones, llamaré al líder del PSOE, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos sus barones, uno a uno, para que le convenzan». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, presentó este martes su programa electoral, que incluye un total de 365 medidas, y desgranó cuáles serán sus primeras acciones en caso de ganar en los comicios generales del 23 de julio.

derogar el sanchismo

Sin revanchas

Feijoo fijó como uno de sus objetivos el de corregir los errores del actual Gobierno. Es decir «derogar el sanchismo» y «las leyes y medidas equivocadas», pero no para «practicar una revancha de ningún tipo». Dijo que Sánchez «es el primer presidente que aspira a serlo perdiendo». Su objetivo es ganarle «contundentemente, pero no vengarme». Reiteró que no derogará la reforma laboral, aunque acometerá «ajustes» de acuerdo con los agentes sociales.

Un Gobierno sereno

Los egos se irán con Sánchez

El suyo será, según explicó, un Gobierno «justo, no revanchista. Sereno y no vengativo», para que España «de mas de sí», no para «anular completamente a nadie». «Las vendettas, los comportamientos sectarios y los egos» pretende que se vayan con el actual presidente del Gobierno.

«No soy el dóberman»

Mano tendida al acuerdo

Aseguró que él tiene «la mano tendida» para lograr ese cambio. «No personifico al dóberman que otros quieren hacer ver», aseveró en referencia a la dura campaña electoral que el PSOE realizó en 1996 para agitar el miedo al PP.

Bildu no influirá

«Prefiero el modelo de Felipe González»

«Al sucesor de Sánchez le pediré que me ayude a retirar poder a Bildu y al independentismo», dijo, como él ha hecho en Barcelona, Vitoria y Guipúzcoa. «La capacidad de Bildu de influir en la política español se irá con Sánchez», sostuvo, lamentando que el actual presidente tenga «como modelo a Zapatero». «Yo preferiría que tuviera a Felipe González», explicó.

Decretos

Adiós al autoritarismo

Su Gobierno acabará también con «el autoritarismo de gobernar a base de decretos leyes». Será un Ejecutivo «más pequeño» y con más transparencia. «Los aviones del Estado jamás los utilizaré para actos personales o de partido», aseveró añadiendo que regulará por ley los debates electorales, el del estado de la nación.

Instituciones

Cesará a Tezanos el primer día

La independencia judicial estará «blindada» y en las instituciones donde actualmente solo hay «afines» los nombramientos se harán «con objetividad y transparencia». Ser presidente, sostuvo, «no consiste en servirse de las instituciones sino servir a través de ellas». El objetivo, dijo, es «liberar del sanchismo» a las instituciones que se han colonizado. «No habrá Tezanos en mi Gobierno y su cese será el primero en mi primer consejo de Gobierno», dijo, en referencia al actual presidente del CIS.

Política exterior

Aclarar el tema de Marruecos

Feijoo prometió devolver a las Cortes el control sobre la política exterior del Gobierno y que comparecerá para lo que reste de presidencia europea. Respecto a Marruecos, prometió «desvelar en la medida de mis posibilidades las razones no explicadas en el giro» sobre la cuestión del Sáhara Occidental. «Los españoles tienen derecho a saber por que se tomó esta decisión», afirmó.

Recuperar la sedición

Tipificará el referendo ilegal

«El delito de sedición será recuperado en el Código Penal», aseguró, y «se tipificará el de referendo ilegal», además de aumentarse las penas por malversación y garantizarse la enseñanza del español en todos los colegios. Son medidas, que «contrariarán al independentismo», pero «no nos importa porque los ciudadanos lo están esperando».

Salud mental

Educación gratis de 0 a 3 años

En materia de salud, Feijoo mostró su preocupación por la salud mental, que se ha visto gravemente afectada sin que haya una «estrategia nacional suficientemente comprometida». Las familias, dijo tienen «enormes dificultades para conciliar» y este Gobierno se irá sin cumplir el compromiso de la educación gratuita de 0 a 3 años. «Yo lo haré para hacer menos costoso tener hijos» y facilitar el trabajo, recalcó.

España rural

Invertir más

Prometió invertir más en la España rural y hacer una reforma de los fondos europeos para que sean una «herramienta útil» que llegue «a la economía real», con medidas destinadas a mejorar la competitividad. «El PP es el que mejor ha servido a nuestra economía», dijo, añadiendo que su único propósito es «hacer las cosas bien, ser serio y pensar en los demás».

«No pido un cheque en blanco sino un contrato»

Feijoo aseveró que «cinco años después el pacto contra violencia de género sigue sin ejecutarse en su totalidad» y acusó a este Gobierno de haber aprobado una ley injusta que ha beneficiado a violadores. Aseguró que él no va a señalar a nadie y no comparte la idea de insultar a los empresarios. «Pero no les voy a regalar el tren de cercanías». No va a señalar a un futbolista, «pero no le voy a dar 20.000 euros para empezar una vida», sostuvo, sobre la medidas anunciadas por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Hay que sacudirse, señaló, el conformismo de un Gobierno que dice «que la economía va como una moto cuando somos líderes en paro en la Unión Europea y en incremento de la deuda pública». «No quiero venderle una moto a nadie. Quiero que España sea un ejemplo de buena gestión», dijo, anunciando una reforma fiscal «para devolver poder adquisitivo a las familias de rentas medias y bajas».

«No pido un cheque en blanco, sino un contrato con el cambio que les pertenece a los ciudadanos» señaló. «Si no lo cumplimos, los españoles tienen el derecho y el deber de darnos la espalda». Ese contrato es el programa electoral «que se entrega a los ciudadanos para que nos juzguen si lo cumplimos».

En lo que afecta al aborto, el programa del PP busca reformar la ley para incluir el consentimiento paterno en el caso de las menores embarazadas que busquen abortar.