Yolanda Díaz visita Doñana bajo críticas de la Junta de Andalucía

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ZIPI | EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, visita este miércoles el Parque Natural de Doñana (Huelva) junto al portavoz de Sumar para la campaña electoral del 23J, Ernest Urtasun, en pleno intercambio de acusaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por el boicot a la fresa de Huelva impulsada por una asociación de consumidores de Alemania, en relación con la iniciativa legislativa que promueven PP-A y Vox que regula las zonas de regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana.

En concreto, la también líder de Sumar estuvo a las 12.30 horas en el Centro Ornitológico Francisco Bernis, ubicado en la aldea de El Rocío, en Almonte, tras lo que se reunirá con las asociaciones ecologistas Ecologistas en acción, WWWF y SEO/Birdlife y también con asociaciones de agricultores, para tratar la Proposición de Ley de Regadíos, que ha sido duramente criticada por las organizaciones ecologistas.

Al respecto, la ministra y líder de la coalición Sumar se pronunció sobre la situación de Doñana el pasado mes de mayo durante la campaña electoral y llamó a «la movilización» contra lo que denominó el «efecto Bonilla», en alusión al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, al que acusó de «devastar» el Parque Nacional de Doñana y de dejar fondos públicos para el empleo «sin ejecutar» en Andalucía.

Cabe recordar que esta visita también se produce después de que la delegación de parlamentarios alemanes que ha acudido a España para conocer la situación del regadío del sector de la fresa en el entorno de Doñana anunciara este mismo lunes que renunciaba a viajar a Andalucía por el contexto de las elecciones generales previstas en España para el 23 de julio.

Esta es la primera vez que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social acude a la provincia de Huelva. Una visita que se da después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolviera las Cortes y convocara elecciones para el próximo día 23 de julio, lo que ha obligado a Díaz, como líder de la coalición Sumar, a acelerar las negociaciones de pacto con las formaciones políticas de izquierda que aún no se habían unido a lo que ha calificado como un «nuevo proyecto de país» para presentarse a esta nueva convocatoria electoral.

En un acto en Sevilla el 22 de mayo dijo que «el único 'efecto Bonilla' que conocemos es la vulneración de los derechos fundamentales y ambientales; el de un gobernante que está dispuesto, en tiempos de cambio climático», a «regar los campos de golf» en Andalucía «antes de disponer de un recurso público fundamental como es el agua para la gente que lo necesita», manifestó antes de llamar a la ciudadanía a «decir que 'no' a ese efecto Bonilla que está causando tanto daño» en esta comunidad, y que «se coloca contra las leyes», ha añadido.

Objetivo: Juanma Moreno

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que la visita de la vicepresidenta segunda solo tiene el objetivo de «meterse» con el presidente andaluz, Juanma Moreno, y con la Junta.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en unas jornadas de debate Atlazul, el consejero ha señalado que Díaz hará lo mismo que hace el resto de los ministros del Gobierno de España: «Volver a demonizar al sector de la fresa y a la agricultura andaluza y no aportar ni una solución». Fernández Pacheco ha indicado que la vicepresidenta segunda del Gobierno está haciendo «lo que hace» el resto de los ministros de Sánchez, no queriendo pactar, y el único recurso es «venir a meterse» con la Junta de Andalucía y acercarse a esta comunidad a «confrontar», especialmente sobre Doñana.

«Estoy deseando que venga un ministro de Pedro Sánchez a anunciar algo positivo para Doñana», ha recalcado el también portavoz del Gobierno andaluz, quien ha pedido a los miembros del Ejecutivo central que «dejen de hacer de Andalucía su campo de batalla electoral permanente».

Se ha referido a la carta enviada por Juanma Moreno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que «quien más debiera defender a España no solo no lo hace, sino que además actúa de caja de resonancia para dañar a un sector responsable, comprometido y sostenible». «Haciendo lo que no hace el Gobierno de España, el presidente de la Junta ha enviado esa carta pidiendo que cesen los ataques», ha subrayado Fernández-Pacheco, quien ha agregado que Moreno lo que pide a Sánchez es que «volvamos a la normalidad» que supone que el presidente del Gobierno de España «defienda a España».

Se trata de que los ministros de España «defiendan a España», según el consejero andaluz, quien ha reiterado que desde el Gobierno andaluz se continúa «tendiendo la mano para alcanzar acuerdos». Ha denunciado la «campaña feroz de ataque» al que se está sometiendo a la agricultura de Andalucía, sobre la que el Gobierno «no puede permanecer de brazos caídos» y ha explicado que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha iniciado contactos con plataformas logísticas y de distribución «para decirles la verdad».

«No ha iniciado contactos para trazar estrategias, no. Para decirles la verdad, que es que el sector de la fresa está comprometido, que hace uso racional del agua, que es el 98 % del volumen español de la producción de fresa, y que supone el sustento de cientos y cientos de familias onubenses», ha subrayado.

Ha apuntado que el Gobierno andaluz va a intentar con todas sus «armas» frenar esta campaña de «descrédito» para que puedan seguir siendo el porvenir de tantas familias, y ha insistido en que el presidente de España «no puede meterse con España» sino que tiene que «defender» a España.