Guardiola desoye a Feijoo y exige a Vox que apoye al PP en Extremadura

María Guardiola, durante su intervención de este sábado ante la junta directiva regional del PP de Extremadura Jero Morales | EFE

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, pidió este sábado al líder de Vox, Santiago Abascal, que «por favor, deje negociar ya» al responsable de este partido en la comunidad extremeña, Ángel Pelayo Gordillo, «o venga él a negociar», para que haya un acuerdo que permita que Guardiola sea la presidenta de la Junta tras las elecciones del 28 de mayo.

Así lo manifestó Guardiola durante su intervención en la junta directiva regional de los populares extremeños, celebrada este sábado en Mérida, ante más de un centenar de dirigentes y militantes del PP, y de la que se ausentaron los alcaldes electos de Badajoz, Ignacio Gragera, y de Plasencia, Fernando Pizarro, según recoge Europa Press.

Las declaraciones de Guardiola no solo son un desafío a Santiago Abascal, sino también al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que durante toda la campaña ha insistido en su tesis de que en los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos debe gobernar la lista más votada, frente a lo que ha denominado reiteradamente como «pactos de perdedores», en alusión a las alianzas del PSOE con partidos de izquierdas y nacionalistas allí donde pueden conformar una mayoría alternativa a la de los populares. En Extremadura se da el caso de que PP y Vox pueden sumar mayoría absoluta en la Cámara autonómica, pero la fuerza más votada en las urnas el 28M fue el PSOE del presidente en funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Guardiola recalcó que «hay que ponerse a trabajar ya, y no esperar a que en Madrid se tomen decisiones», en alusión a la postura del líder nacional de Vox, formación a la que necesita para obtener mayoría absoluta en la asamblea y poder llegar así a la presidencia de la Junta.

«No se negocia en Madrid»

La dirigente del PP extremeño subrayó, en este sentido, que ella tiene «las manos libres» para negociar y que no depende de Alberto Núñez Feijoo, porque «Extremadura no se negocia en Madrid» y sus «jefes» son «los extremeños». A este respecto, Guardiola volvió a resaltar que ha llamado y enviado mensajes a Pelayo Gordillo para sentarse a negociar, pero que aún no ha obtenido respuesta. Por ello, instó a Abascal a «que deje ya» que el responsable de Vox en la región «se siente a negociar ya» o «que venga a negociar él conmigo».

En cualquier caso, apuntó que Extremadura «no es moneda de cambio de nada ni de nadie», y se ha mostrado convencida de que «la mayoría de los votantes de Vox» comparten gran parte de las más de 800 medidas que contempla el programa del PP extremeño.

Sin intermediación

Pese a que aún no hay negociación entre ambas partes, la presidenta de los populares extremeños mostró su deseo de que «ojalá hubiera habido un pacto ya con Vox», pero «ni lo hay ni estamos negociando porque el señor Pelayo no ha recibido aún autorización para negociar conmigo».

A este respecto, subrayó que ella va a ser «la única que va a negociar», sin intermediación de la dirección nacional del PP, porque su palabra «es sagrada», insistió.

«Quiero gobernar en solitario, y quien piense que mi palabra es estrategia, se equivoca», manifestó. «Vamos a gobernar y nos vamos a sentar a hablar con todos», destacó, con «programa, acuerdo y trabajo, con un único itinerario: Extremadura, Extremadura y Extremadura».