Feijoo afirma que su objetivo es una mayoría suficiente, no pactar con Vox

Feijoo durante su intervención en el Cercle. Andreu Dalmau | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado este miércoles que su objetivo en las elecciones generales del 23 de julio es lograr una mayoría suficiente para gobernar, sin descartar conseguir una mayoría absoluta y, por tanto, no va a «perder ni un minuto» en hablar de posibles pactos con Vox.

Feijoo ha hecho estas consideraciones en su intervención en el Cercle de Barcelona en su primera visita a Cataluña tras la victoria del PP en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo y la convocatoria de elecciones generales. Unos comicios que ha dicho, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podía haber hecho coincidir con los del 28 de mayo para ahorrar tiempo, dinero y «enormes incomodidades».

Entre ellas ha citado tener que votar en pleno verano, una decisión ante la que se ha preguntado si Sánchez lo ha hecho para buscar una menor participación. Pero frente a ello se ha mostrado convencido de que los españoles tienen ahora «mucha más responsabilidad y muchas más ganar de votar que nunca». En cualquier caso, ha estimado que es bueno que los ciudadanos tomen la palabra y decidan el futuro del país para los próximos años.

El presidente del Cercle, Jaume Guardiola, le ha planteado la necesidad que puede tener de pactar con Vox tras el 23J para convertirse en presidente del Gobierno. Feijoo ha evitado referirse explícitamente a ese hipotético pacto recordando que muchas veces se auguraba que no podía conseguir la mayoría absoluta en Galicia y lo consiguió repetidas veces, y que también la logró el PP en Andalucía y el pasado 28 de mayo en comunidades como Madrid o La Rioja.

«¿Por qué dicen que no hay mayorías absolutas? Les aseguro que dentro de mi planteamiento político no voy a perder ni un minuto en explicar lo que no es mi objetivo», ha señalado. A continuación ha explicado ese objetivo: «Que en España haya un Gobierno que tenga una mayoría suficiente para hacer las reformas que necesita el país». Algo que ha dicho que pretende hacer de forma consensuada con el PSOE, si es que se presta a ello, y con otras formaciones políticas. Lo que ha garantizado es que si es presidente del Gobierno su meta será no mantenerse en el poder, sino ser útil al país.

El 23 de julio Feijoo cree que los españoles deben decidir si quieren continuar con «una política frívola, inexperta e inconstante» o abrir «una etapa de solidez, regeneración democrática y gestión de asuntos importantes». El líder del PP ha dado por hecho que en los próximos días una parte del debate público entre los partidos volverá a centrarse en cuestiones que nada tienen que ver con los ciudadanos.

«Veremos pulsos para sellar coaliciones, veremos negociaciones en puestos de listas electorales y ofertas que solo sirven para apuntalar relatos ante las malas expectativas», ha augurado. Él ha asegurado que no va perder tiempo en esas cuestiones y se va dedicar a hacer propuestas y a presentar un programa de Gobierno.

«Estoy profundamente ilusionado ante el reto que tenemos por delante; soy plenamente consciente de los desafíos a los que nos tendremos que enfrentar tras el 23J si recibo la confianza de la mayoría de los ciudadanos y estoy convencido de que podremos reunir en este tiempo a una amplia mayoría de ciudadanos que nos ayuden a lograrlo», ha añadido.