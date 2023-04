Sánchez anuncia la construcción de 20.000 viviendas públicas en terrenos cedidos por Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, mantienen este martes un nuevo cara a cara en el Senado. El jefe del Ejecutivo comparece ante la Cámara Alta para para «informar sobre los planes implementados por el Gobierno en el contexto económico y social de la guerra de Ucrania» y ha iniciado su intervención reiterando su compromiso con los ucranianos frente a «la invasión de Putin» y con la protección de la ciudadanía española frente al impacto económico de la guerra. Ha presumido Sánchez del «escudo social de 45.000 millones» movilizado para luchar contra los efectos de la inflación y del «fortalecimiento del Estado de bienestar», primero ante la crisis derivada de la pandemia del covid y actualmente, ante las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania en el alza de precios.

«Si algo ha cambiado con este Ejecutivo respecto al anterior es que no mira hacia otro lado, es un Gobierno que afronta los problemas, a diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis financiera con la respuesta neoliberal que dio la anterior Administración. En la etapa del PP, el Gobierno socorría a los potentados y amnistiaba a los grandes defraudadores. Se rescataba a los bancos y a las autopistas y a los ciudadanos se les ofrecía precariedad», ha arremetido el jefe del Gobierno contra su antecesor en la Moncloa, Mariano Rajoy, al que ha acusado de proteger «a la misma élite de siempre».

20.000 nuevas viviendas

También ha insistido Sánchez en la necesidad de revertir los efectos de la «ley del suelo neoliberal» impulsada por el Gobierno de José María Aznar en 1998. En esta línea, ha anunciado que el Ejecutivo va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa a través de SEPES (Sociedad Pública Empresarial de Suelo). Estos 20.000 pisos se sumarán a los 50.000 que posee la Sareb y a los 43.000 de nueva construcción que van a ser financiados con fondos europeos gestionados a través del ICO. Con otros proyectos ya en marcha desde el Ministerio de Transportes, ha subrayado el presidente, el Ejecutivo impulsará la creación de un parque de 183.000 nuevos pisos destinados al alquiler a precios asequibles, cifra que comparó con las 1.600 construidas por la Administración del PP.

Subidas salariales

El presidente del Gobierno también ha pedido a la CEOE que vuelva a la mesa de diálogo sobre negociación colectiva con los sindicatos para aprobar «definitivamente» una línea de incrementos en los salarios reales. Tras publicarse un informe de la OCDE donde se apunta que los sueldos de los españoles registraron en el 2022 una contracción del 5,3 % en términos reales, Sánchez ha hecho esta petición a la patronal durante su comparecencia en el Senado.

A juicio del jefe del Ejecutivo, en la actualidad los márgenes empresariales «están aumentando más que los salarios», por lo que también ha hecho hincapié en la necesidad de aportar más transparencia de cara a estas negociaciones entre sindicatos y patronal, en referencia al anunciado observatorio para vigilar los márgenes empresariales.

Y es que, según se desprende del informe de la OCDE, España registró la novena mayor caída entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En opinión del líder socialista, este observatorio arrojará también «poder de decisión» a los agentes sociales a la hora de negociar colectivamente este pacto de rentas.

Críticas a las empresas que cambian su sede

El presidente del Gobierno ha criticado este martes en el Senado a las empresas que tratan de «evadir impuestos» trasladando su sede a otros países. Las declaraciones de Sánchez se producen unos días después de que la junta de accionistas de Ferrovial haya aprobado el traslado de la sede de la compañía a los Países Bajos, una decisión muy cuestionada por el Gobierno.

Durante su comparecencia en el Senado, el presidente del Gobierno ha subrayado que la intención del Ejecutivo es que España sea una economía competitiva «no por sus costes laborales bajos», sino por el «talento de su gente», la «calidad de sus infraestructuras», la «estabilidad regulatoria», la «capacidad innovadora» del país y la disponibilidad de energía «limpia y barata».

En este punto, Sánchez ha apostado por el hecho de que las empresas consigan beneficios a tenor de todos estos factores y no «a base de exprimir la mano de obra» o por «evadir impuestos moviendo la sede a otros países».

En contraposición, Sánchez ha defendido la apuesta del Ejecutivo por la innovación en la digitalización, con el foco puesto en crecer, en «atraer talento» y en «exportarlo a otros mercados». «Esta es nuestra receta económica», ha apostillado el presidente.

Esta receta, ha apuntado Sánchez, quiere «emular» a la que han aplicado otras economías como la alemana o los países nórdicos. Y es, además, ha añadido, la que «pide insistentemente la Comisión Europea, todos los Gobiernos europeos y otros organismos internacionales».

A renglón seguido, el presidente del Ejecutivo ha subrayado algunas cifras, como son los 30.000 millones de euros que se han destinado a modernizar aquellos sectores que eran competitivos antes de la pandemia, como el sector turístico, el del automóvil o el agroalimentario.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, este martes, entrando en el Senado acompañando de los portavoces Cuca Gamarra y Javier Maroto Kiko Huesca | EFE

Feijoo:«Ha endeudado al país más que ningún otro presidente en 44 años»

Tras la intervención del presidente del Gobierno, que ha durado una hora, ha llegado el turno del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, quien ha iniciado su réplica a Sánchez criticando al jefe del Ejecutivo por no haber informado del papel de España ante la invasión rusa de Ucrania, tal y como indicaba el orden del día sobre su comparecencia en la Cámara Alta. Feijoo ha atacado a Sánchez «por haber endeudado al país más que ningún otro presidente de la democracia en 44 años» y por no hacer frente al alza de precios y a la pérdida de poder adquisitivo de los españoles.

«Su Gobierno está roto, señor Sánchez, tiene tres fracciones y 20 siglas», ha recalcado el líder del PP sobre las divergencias entre el flanco socialista del Gobierno y los sectores liderados por Unidas Podemos y Yolanda Díaz en el seno del Consejo de Ministros.

Según Feijoo, «los españoles quieren derogar el sanchismo y pasar página», cambio, que según ha augurado el presidente de los conservadores se hará efectivo en los comicios del 28M y en las generales de finales de año.

El líder de la oposición acusó al jefe del Gobierno de haberse contagiado del «populismo de sus socios» y de la «extrema izquierda y el independentismo» con los que ha pactado a lo largo de la legislatura. «Se ha podemizado, señor Sánchez», apostilló.

La reforma de la ley del «solo sí es sí»

Núñez Feijoo ha afeado al presidente del Gobierno su ausencia en el debate y en la votación de la reforma de la ley del «solo sí es sí» en el Congreso y le ha señalado que este miércoles -cuando el texto se vota en el Senado- él sí lo hará. «Mañana yo sí votaré a la reforma para aliviar en lo posible el dolor que su ley ha generado a las víctimas de agresiones sexuales», ha declarado, provocando el aplauso de su bancada conservadora.

El presidente de los populares ha criticado que en su «larga intervención», Sánchez no haya encontrado «ni un minuto» para tratar la ley del «solo sí es sí» y ha insistido en que él sí se va a posicionar para «que se den mayores garantías a las mujeres y los menores» y apoyará «expresamente y personalmente que no sea más barata la pena de pederastas y violadores». «De nada, señor Sánchez, de nada. No hace falta que me dé las gracias», ha declarado.

En su intervención, Feijóo ha explicado que él apoya esta reforma «convencido por las mujeres» y no como, a su juicio, lo hace el presidente del Gobierno, «avergonzado por las elecciones». De hecho, ha reprochado a Sánchez que no haya pedido perdón «con grandeza», sino «con la boca pequeña» y que no haya «tenido la valentía de votar a favor de la reforma», mientras «sigue insultando al PP».

Según el líder de la oposición, las ministras «van diciendo por ahí» que cuando se apruebe la reforma las víctimas de agresiones sexuales «vivirán un calvario probatorio para demostrar que han sufrido una agresión sexual», unas declaraciones que, a su juicio, «desincentivan» la denuncia por parte de las mujeres. Ante esta situación, Feijoo ha pedido a Sánchez que lo desmienta, que cese a alguien o que se vaya él mismo.