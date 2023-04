Podemos reclama a Yolanda Díaz que se implique en la campaña electoral de los comicios del 28M

Ione Belarra y Yolanda Díaz durante un acto institucional organizado con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI FERNANDO ALVARADO | EFE

Podemos mantiene la presión sobre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para que se comprometa en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, insistió este jueves en solicitar a la líder de la plataforma Sumar que haga campaña por los candidatos de Podemos y decida ya si quiere ser la «candidata de la unidad» en las generales. La ministra de Derechos Sociales aseguró que ya ha dicho «claramente» que le gustaría que Díaz hiciera campaña por los candidatos de Unidas Podemos, porque son «los mejores» para transformar el país y forman parte de diversos gobiernos que «están en juego» en esta cita electoral en la que aspiran a revalidar «todos».

Respecto a Podemos, aseguró que acude a las elecciones del 28M con los «deberes hechos» después de haber sellado multitud de acuerdos de coalición con IU para esos comicios. Díaz tiene centenares de peticiones para acudir a mítines en esta campaña y ella misma explicó que su equipo está estudiando las ciudades a las que acudir, aunque añadió que las fracturas de la izquierda no le ponen «las cosas fáciles a la gente». «Hay lugares en los que hay cuatro papeletas en ayuntamientos de un mismo espacio y esto no es que le apasione a la ciudadanía. Más difícil no se lo podemos poner», subrayó.

Acelerón a la ley de vivienda

Pese a las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno está convencido de poder aprobar antes de que comience la campaña del 28M la ley de vivienda, una de las normas que más tiranteces ha generado entre los dos socios de Gobierno a lo largo de la legislatura. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha implicado directamente en las negociaciones para tratar de solventar el bloqueo en el que se encuentran en este momento. En esas negociaciones participa también Yolanda Díaz. En Podemos confían en que la intermediación de Sánchez logre solventar los puntos de desacuerdo con ERC y EH Bildu, cuyos votos son imprescindibles para sacar la ley. El responsable de política municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, aseguró este jueves que «en los próximos días podremos ver ya nacer» la ley de vivienda. La implicación de Sánchez se debe al protagonismo que el PSOE quiere dar a la vivienda en la campaña electoral. En la norma, la regulación de los precios de los alquileres quedará en manos de las comunidades, con lo que el PSOE pretende que el PP se retrate en las que gobierna.