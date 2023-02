Belarra vuelve a criticar el envío de ayuda militar a Ucrania

Ione Belarra durante su intervención en la Conferencia Europea por la Paz. Marta Fernández Jara | EUROPAPRESS

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, considera que es el momento de repensar la estrategia de España en la guerra en Ucrania y, por tanto, de reconocer que «haber contribuido a la escala bélica este año ha sido un error».

Lo ha hecho durante su intervención en la mesa redonda «La defensa de la paz para la agenda feminista» dentro del Encuentro Internacional Feminista, que ha centrado en la guerra de Ucrania y en cómo las feministas pueden aportar a la reconstrucción de la paz, «una tarea a la que tenemos que dedicarnos con todas nuestras fuerzas», dice.

Tras recordar que este viernes se cumplió un año de la «invasión criminal» de Vladímir Putin sobre Ucrania y mostrar su solidaridad con todas las víctimas civiles «y también militares», Belarra reconoce que hoy el alto el fuego es más difícil que hace un año, pero, al mismo tiempo, es más urgente lograrlo.

«Esta guerra va a acabar con un alto el fuego o bien en el primer enfrentamiento mundial entre potencias nucleares, y hoy estamos más cerca del segundo que del primero», advierte.

Por ello, considera que «es el momento de repensar nuestros métodos, nuestra estrategia, reconocer que haber contribuido a la escalada bélica este año ha sido un error» ya que no ha servido para ayudar al pueblo ucraniano, sino solo «para decirle a Estados Unidos que somos sus aliados preferentes». «Un alto el fuego es la vía fundamental y la más importante para acabar de una vez por todas con la pérdida de vidas humanas y también con los millones de desplazados», incide Belarra.

En un momento en que los líderes europeos hablan de economía de guerra y de hacer más esfuerzos, Belarra defiende que «España no necesita ni más tanques ni más cazas ni más soldados, sino invertir en más médicos y médicas y en más profesoras y profesores». Asegura que no hay hueco en los medios de comunicación «para nada que no sea la escalada bélica» y lamenta que personajes relevantes como el secretario general de la ONU o el papa Francisco «hayan silenciado en este tema».Al igual que, según dice, ocurre con fuerzas políticas y representantes políticos «que nos hemos significado por la paz y hemos recibido un brutal acoso mediático».

A su juicio, la lógica de la guerra choca «frontalmente» con la lógica del feminismo, que es la lógica de la vida. Y «cuando tienes que tomar una decisión política la lógica que estás aplicando es clave», señala. Por ello, insiste en que cada euro que se destina a cazas o a carros de combate es un euro que no se invierte en derechos sociales. «El feminismo nos puede ayudar a pensar en cómo construir la paz en Ucrania y en otros conflictos», recalca.