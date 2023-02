La madre de Marta Calvo insiste en que el asesino de su hija sea condenado a prisión permanente revisable

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, y el psicólogo Mariano Navarro en la Audiencia de Valencia donde se celebra la vista de apelación de la sentencia contra Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta Calvo y otras dos mujeres ROBER SOLSONA | Europa Press

La madre de Marta Calvo ha asegurado este martes que no va a parar y que llegará «donde haga falta» hasta que se le imponga al presunto asesino de su hija, Jorge Ignacio Palma, la prisión permanente revisable, al tiempo que se ha referido a él como «un asesino psicópata y malvado».

Así lo ha destacado Marisol Burón en declaraciones a los medios antes de la vista de apelación que ha tenido lugar en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, un órgano que ha dicho que espera que «dé la razón» a la familia y al resto de víctimas, pues la prisión permanente revisable, ha dicho, «es lo que merece» Palma.

La Audiencia condenó a Palma como autor de un delito contra la salud pública (cinco años de prisión); otro contra la libertad e indemnidad sexuales (dos años y cinco meses de cárcel); seis delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso con seis intentos de asesinato (14 años de cárcel por cada uno de ellos) y otros tres delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso con tres asesinatos consumados (22 años y diez meses de cárcel por cada uno). En total 159 años de prisión.

«Hemos llegado hasta aquí y llegaremos donde haga falta; si tenemos que ir al Supremo iremos al Supremo, pero hasta que no oiga la prisión permanente revisable no voy a parar», ha destacado Burón.

«Se le condenó por conjeturas», dice el abogado de Palma

La defensa de Jorge Ignacio Palma insiste en su inocencia y ha subrayado que se le condenó «por una parafernalia», por «hipótesis, conjeturas y sospechas». A su entender, «una condena por asesinato, cuando no se puede decir cómo se ha producido la muerte ni por qué, no se puede fundamentar». En este sentido se ha referido a una sentencia del Supremo para afirmar que «el carácter odioso de hechos denunciados no puede determinar una degradación del hecho constitucional».