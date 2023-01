Podemos confía en que el nuevo Constitucional le devuelva el escaño a Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez, ex secretario de organización de Podemos e impulsor del Proyecto Drago con el que aspira a la presidencia del Gobierno de Canarias Ángel Medina G. | EFE

Unidas Podemos espera que el nuevo Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, dé la razón al exdiputado Alberto Rodríguez, despojado de su escaño en octubre del 2021 tras ser condenado por el Supremo, y que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sea «coherente» cuando el TC admita el recurso del afectado, recoge Europa Press.

El Supremo condenó a Rodríguez el 7 de octubre del 2021 por atentado a un agente en el 2014. Le impuso un mes y medio de prisión que fue sustituido por una multa de 540 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (ser elegible) durante el mismo tiempo. En un primer momento, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, se inclinó por mantener a Rodríguez en su escaño, al igual que los servicios jurídicos de la Cámara. Pero el juez del Supremo Manuel Marchena pidió a Batet la fecha de la inhabilitación. Rodríguez se quedó sin escaño y recurrió ante el Constitucional, que aún está pendiente de resolución. «Se va a acabar la legislatura y si no se repone el escaño no se podrá reponer nunca», se queja UP.