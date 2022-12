Si la corte de garantías opta por aceptar las cautelarísismas que pide el PP, hará, en cierto modo, historia porque no existen precedentes de un acto asimilable salvo durante el procés, cuando se paralizó un pleno para evitar la ejecución de las leyes de desconexión que habían sido previamente suspendidas. Pero aún no está claro cómo se resolverá el asunto. Para empezar, es probable, según fuentes judiciales, que el asunto no se dirima todavía.

Unidas Podemos solicitó el pasado jueves la recusación tanto de González-Trevijano como de Antonio Narváez. Son los dos magistrados que serían sustituidos por el exministro Campo y Diez nada más entrar en vigor la reforma recurrida por el PP y, por lo tanto, tienen, según los morados, interés de parte. Cabe que eso sea lo primero que se aborde, pero también hay división al respecto y el asunto no figura en el orden del día de este lunes. Por otro lado, para aceptar debatir la recusación primero habría que aceptar la personación del socio minoritario del Gobierno, que al igual que la del PSOE no han sido aún estudiadas.