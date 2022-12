En el turno de explicación de voto en comisión, en el que Vox no ha querido participar, el diputado del PP Álvaro Ballarín ha indicado que respetan la decisión del partido de Abascal, pero ha remarcado que no entienden que estando de acuerdo ambos partidos en un 99,8 % de unos Presupuestos de 25.700 millones de euros no salgan adelante. Además, ha recordado que tanto la presidenta Ayuso como el PP habían ofrecido incluir en la acción de gobierno las peticiones de Vox y ha lamentado que los madrileños se vayan a quedar sin Presupuesto.

«Orgullos políticos»

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos-IU Sol Sánchez ha sostenido que «finalmente no hay dictamen» por lo que «no hay Presupuesto». «Lo único que lamentamos es que a lo largo de estos últimos días, aunque aquí hemos estado hablando de cosas que tenían mucho interés para la ciudadanía madrileña, realmente hacia fuera de lo único que se ha enterado la ciudadanía madrileña es que ha habido problemas entre la derecha y la ultraderecha», ha expuesto.