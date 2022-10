—Yo es que no me planteo esas circunstancias. Sí me planteo caminar por mi tierra, por Euskadi, en paz y tranquilidad. Y esa es una realidad desde hace 11 años. A ETA le hicimos frente con el imperio de la ley. A mí lo que me vale es que desde el 20 de octubre de 2011 todos podemos salir de casa sin necesidad de mirar atrás.

—Esta es de sí o no, ministro. ¿Va a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid?