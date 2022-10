Pedro Sánchez junto al exsecretario general socialista Felipe González, durante su participación este sábado en Sevilla en un acto para conmemorar el 40 aniversario de la victoria electoral del PSOE en el 1982. Julio Muñoz | EFE

No todo fueron halagos al Gobierno por parte de Felipe González en la intervención que este sábado protagonizó en Sevilla durante el homenaje organizado por el PSOE para celebrar los 40 años de su rotunda victoria en 1982. Ni mucho menos. Pero el expresidente del Gobierno sí mostró un claro respaldo a Pedro Sánchez en un asunto crucial: el reproche al PP por haber dinamitado la negociación para renovar de una vez por todas, tras cuatro años de tira y afloja, el Consejo General del Poder Judicial.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Tenemos que recordar que lo que nos identifica como país —advirtió— es el paquete de ciudadanía, derechos y obligaciones para todos por igual. Si a alguien no le gusta una ley tiene derecho a cambiarla, lo que no tiene derecho es a incumplirla».

El mensaje a Alberto Núñez Feijoo fue sutil. González no se dirigió a él directamente ni dedicó demasiadas palabras al asunto dentro de un discurso que, por lo demás, y pese a ser él la estrella invitada, fue relativamente breve, mucho más que el del jefe del Ejecutivo. Pero si alguien tenía dudas de lo que había querido decir, el propio Sánchez se encargó de disiparlas al ensalzar después su principal argumento. «Es fácil de entender: primero, se cumple la ley, pero no primero me la salto o la condiciono a no sé qué cosa. Eso —había esgrimido el veterano socialista— no sirve para estabilizar la democracia ni mejorar la convivencia».