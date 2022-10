Tanto Feijoo como Rueda aprovecharon sus intervenciones para poner en valor a la candidata del PP a la Alcaldía de Lugo, Elena Candia, de quien el líder del PP nacional apuntó: «Decidiuse complicar a vida, sen ter necesidade, e no 2020 lle pedimos que deixar a alcaldía para fortalecer a lista do Parlamento e agora comprometeuse coa capital para rachar moitos anos de parálise do goberno do Concello de Lugo». Y Rueda apuntó que Lugo «necesita un cambio, e Candia está a patear, escoitar e deixar o partidismos para escoitar o que pide a xente». Por su parte, la propia Candia apuntó: «Teño experiencia, formación e ilusión, pero sobre todo téñovos a vós, e entre todos somos unha forza imparable».

Feijoo: «Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE» La Voz El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha alejado la posibilidad de alcanzar pactos con el actual PSOE después de dar el jueves por suspendidas las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha avisado al Gobierno de que hay «muchas cosas negociables en democracia» pero el Estado «no es una de ellas» y la justicia es un «caso paradigmático». «Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado, yo también y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE», ha afirmado Feijoo en un desayuno informativo del diario El Correo en Vitoria, después de suspender las conversaciones para renovar la cúpula de la Justicia al constatar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenía la intención de rebajar las penas del delito de sedición.