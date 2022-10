El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el consejero de Salud, Manel Balcells, este jueves en un colegio en Barcelona en un acto contra la obesidad

El Gobierno catalán de Pere Aragonès y de ERC en solitario ignoró ayer por completo la conmemoración del quinto aniversario de la declaración unilateral de independencia (DUI). El Gobierno autonómico tenía previsto celebrar un acto institucional para recordar el referendo ilegal el pasado 1-O, pero acabó por suspenderlo, como consecuencia de la crisis que estalló entre ERC y Junts, que acabó en divorcio. En cambio, para el 27-O, ninguna formación independentista ni las instituciones han programado nada como recuerdo de una efeméride que a día de hoy divide al secesionismo, pues no hay consenso sobre qué supuso.

Junts y la ANC reivindican la vigencia de la declaración de independencia, mientras que ERC se ha distanciado de la vía unilateral y aboga por celebrar un referendo negociado con el Gobierno central. Este y el de la Generalitat negocian cambios en el delito de sedición. Solo un grupo minoritario del nacionalismo radical, como Catalans per la independencia, convocó una marcha con antorchas hasta el Parlamento autonómico para reclamar que el mandato del 1-O sigue pendiente de aplicarse y para cargar contra los actuales dirigentes independentistas.

Guerra entre ERC y Junts

El secesionismo está enfrentado cinco años después, Junts ha pasado a la oposición, y el debate no está en cómo se hace efectiva la independencia, sino en batallas internas por el poder. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado la efeméride para cargar contra la vía de diálogo de ERC. «El acuerdo con España no era y no es practicable. No hace falta coleccionar más frustraciones confiando de nuevo en la palabra de un Estado que hace de la mentira y los incumplimientos su única política de relación con Cataluña», ha afirmado en redes sociales.