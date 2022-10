Pedro Sánchez, acompañado por los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y por el ugetista Cándido Méndez, en una imagen del 2014 Luca Piergiovanni | EFE

Pedro Sánchez se convertirá a finales del próximo noviembre en el presidente de la Internacional Socialista (IS), el primer español en alcanzar este cargo en una organización que agrupa a los principales partidos socialdemócratas del planeta, pero que en la actualidad cuenta con un escaso poder de influencia en la esfera internacional. El jefe del Ejecutivo es el único candidato que se ha postulado al puesto, en el que sucederá durante los próximos cuatro años al ex primer ministro griego Yorgos Papandreu. Algunos veteranos socialistas reconocen que la IS no es «ni sombra de lo que era» e incluso la califican de «inservible». En la práctica, si no formalmente, se han desenganchado de ella buena parte de las formaciones europeas, empezando por los alemanes del SPD. Ahora, la mayor parte se concentran en el PES y el Global Progressive Forum. Pero en el PSOE hay cierta coincidencia en que presidirla puede ser «útil» a Sánchez para estrechar contactos con los «pocos» dirigentes que quedan y para engrosar su currículo internacional.

Presidencia de la UE

Al margen del cargo más o menos anecdótico como presidente de la Internacional Socialista, el líder del PSOE tiene marcado en rojo en su agenda exterior el segundo semestre del 2023, cuando España ocupará la Presidencia de la Unión Europea, uno de los motivos por los que el jefe del Ejecutivo está decidido a apurar al máximo la actual legislatura.

Desde la formación socialista no se oculta que el tirón de su secretario general a nivel internacional puede suponer un espaldarazo de cara a las generales del próximo año y se destacan hitos como la «excepción ibérica» al tope del gas o el éxito de la cumbre de la OTAN en Madrid del pasado junio.