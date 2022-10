El juicio de este martes ha empezado con las declaraciones de los policías porque la defensa ha pedido al tribunal que permitiese a Francisco Nicolás declarar al final del juicio -y no al principio, como estaba previsto-. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Podemos, no se han opuesto a que Gómez Iglesias declarase al final. El tribunal, finalmente, ha dicho que no tiene inconveniente en que comparezca en la sesión de mañana.

Rubén Eladio López, el entonces jefe del Grupo 9 de la Unidad Asuntos Internos de la Policía, ha sido el primero en comparecer y ha asegurado que empezaron a seguir a Gómez Iglesias por orden de Presidencia del Gobierno y de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. «(Marcelino) Martín Blas (el entonces jefe de Asuntos Internos) me lo encargó a mí», ha dicho.