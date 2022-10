La Ertzaintza no descarta la posibilidad de que se escondiera en algún portal, u otro espacio cerrado, para no llamar la atención si el bebé si lloraba y esquivar el operativo policial desplegado. Lo único seguro es que no fue hasta las 8.00 horas de hoy, ya amaneciendo, cuando la secuestradora se dio por vencida y entregó a Aimar en un edificio ubicado en el número 26 de la plaza del Carmen, en el barrio de Santutxu, al otro lado de la ría y a unos cuatro kilómetros del Hospital Universitario de Basurto; escenario del secuestro y punto de partida de una huida que duró once horas con un bebe en brazos aún con el cordón umbilical colgando.

Alicia, la mujer que encontró en el felpudo de su vivienda de Bilbao a Aimar, el bebé secuestrado en el hospital de Basurto EUROPA PRESS TV

«Tirado en el felpudo, en perfecto estado»

La mujer accedió de alguna manera al portal, subió al octavo piso, depositó a la criatura en un felpudo y llamó al timbre del piso. Ella desapareció sin dejar rastro. Alicia, madre de la familia que reside en el piso, miró por la mirilla y no vio a nadie, abrió la puerta y halló a Aimar. Ya conocía la noticia del secuestro y lo relacionó con la presencia del bebé «tirado en el felpudo, en perfecto estado. Le acababan de dar la leche, estaba tranquilo, casi dormido», explicó poco después.