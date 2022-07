De hecho, las rencillas entre el ex jefe de Gabinete, Iván Redondo, y la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya compusieron una suerte de profecía para Lastra. Ambos intentaron imponer su visión en el corazón de la Moncloa. Redondo era más partidario de defender a los ministros de Podemos. Calvo se posicionaba más a favor del partido. Sánchez no fue una prioridad y ambos acabaron fuera.

Choques entre Lastra y Cerdán

Los pulsos de poder entre Adriana Lastra y el secretario de organización, Santos Cerdán, llegaron a tomar el mismo cariz: cada uno quiso imponer su visión hasta el punto de delimitar sus funciones mirándolas con lupa. Fueron capaces de desesperar a Sánchez, que veía que su partido perdía el rumbo por dichas disputas. Ambos comenzaron su pugna por ser las personas de confianza de Sánchez en Ferraz tras el 40º congreso del partido el pasado octubre, pero solo Cerdán continuará en la ejecutiva socialista en su mismo cargo.