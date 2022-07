El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en el congreso de los populares extremeños, en Badajoz el pasado sábado, día 16 Jero Morales | EFE

«Concluido el período de sesiones, y este pleno extraordinario, quiero agradecerles su colaboración y desearles a aquellos que puedan algunos días de descanso». La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cerraba así el pasado jueves el curso político tras tres maratonianas jornadas parlamentarias en las que Pedro Sánchez volvió a demostrar su capacidad de resiliencia tras la derrota de su partido en las elecciones andaluzas con un giro a la izquierda que le acerca a sus socios y con el que trata de recuperar la iniciativa. Un volantazo que desmontan en la dirección del PP —«Como si alguna vez hubiese estado en el centro», ironizan—, que extrae como principal conclusión del debate sobre la nación que, al acercarse a los postulados de Podemos y «ocupar el espacio de Yolanda Díaz», el dirigente socialista deja vía libre en el centro al primer partido de la oposición.

Sin la opción de que Alberto Núñez Feijoo tomase la palabra —es senador y no diputado—, los populares no ejercieron un papel protagonista en la cita, pero tomaron nota de las catorce medidas de corte «populista» anunciadas por Sánchez; entre ellas y, sobre todo, los dos nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, que no parecen, apuntan en Génova, tan destinadas a cubrir las necesidades económicas del país como a garantizar la supervivencia parlamentaria del presidente. «No es justicia social sino hipocresía fiscal», criticó el viernes el líder del PP.

En la cúpula popular intentan rebajar la euforia de la Moncloa y señalan que el Gobierno «no ha salido cohesionado» del debate. Entienden que con la adopción de demandas históricas del espacio a la izquierda del PSOE, Sánchez «ha renunciado a luchar con Feijoo y, ahora, su objetivo es Yolanda Díaz». Las fuentes consultadas interpretan que, tras el batacazo del 19 junio y con todas las encuestas a favor del PP, el líder socialista ha decidido pugnar por ese dominio electoral. De ahí, señalan, que Sánchez haya decidido lanzarse a hacer un «marcaje» sobre la vicepresidenta segunda para tratar de mermar, en lo posible, la nueva plataforma unitaria progresista, Sumar. «Ha visto que no puede quitarle votos al PP», remarcan en el equipo de Feijoo.