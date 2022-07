Dos migrantes después de saltar la valla de Melilla el pasado 24 de junio ANTONIO RUIZ | EUROPAPRESS

Se conocen sus nombres y sus rostros, pero no su rastro. Son los protagonistas de la que ya se conoce como la segunda tragedia de la valla de Melilla. Aquel viernes 24 de junio, el Black Friday como lo denominan los propios inmigrantes, no solo dejó entre 23 y 37 muertos en el puesto fronterizo del Barrio Chino de Nador, según manejan diferentes fuentes. A miles de kilómetros de Melilla, en Sudán y en Sudán del Sur, países de origen de la mayoría de subsaharianos, el salto ha dejado a centenares de familias sumidas en la congoja de no saber qué ha sido de sus hijos y hermanos. La determinación de las autoridades de Rabat de echar tierra cuanto antes a la tragedia, su absoluto secretismo sobre lo ocurrido y su negativa a cualquier investigación está generando un segundo drama humano de magnitud indescriptible.

Y es que la lista de los desaparecidos tras las avalanchas y enfrentamientos del Barrio Chino crece día a día, conforme las noticias de lo ocurrido a las puertas de Melilla se van a expandiendo por todos los rincones de Sudán y Sudán del Sur, y los familiares de los cerca de 2.500 inmigrantes que participaron en la intentona para entrar en la ciudad autónoma siguen sin noticias de los suyos.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Nador se ha convertido en los últimos días en una suerte de oficina de búsqueda de desaparecidos ante el absoluto desinterés de las autoridades del país vecino. Los escasos recursos de la AMDH, básicamente su Twitter y su Facebook, se han erigido en la única herramienta para que los familiares puedan pedir ayuda para saber si los suyos, con suerte, están entre los supervivientes, los detenidos o los deportados a las puertas del Sáhara.