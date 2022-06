El presunto asesino de Marta Calvo y de dos jóvenes más, en la Audiencia de Valencia Rober Solsona | EUROPAPRESS

«Que se haga justicia por mi hija y por todas. Así no se puede vivir». Así se pronunciaba Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven presuntamente asesinada por Jorge Ignacio Palma y cuyo cadáver no ha sido todavía localizado. Este lunes arrancaba en la Audiencia de Valencia el juicio contra Palma, el joven que permanece en prisión provisional desde finales del 2019. De nacionalidad colombiana, Jorge Ignacio Palma confesó haber descuartizado el cuerpo de Marta Calvo y está acusado de haber matado también a Arliene Ramos y Lady Marcela en el transcurso de unas prácticas sexuales con cocaína y probablemente otras sustancias, además de otros casos de abusos. En todos habría actuado de forma similar al concertar con ellas citas sexuales en las que, contra su voluntad, valiéndose de una «relación engañosa», según la Fiscalía, introducía piedras de cocaína de gran pureza en su vagina. A tres de ellas les habría provocado la muerte, el resto consiguieron salir vivas con secuelas. En el caso de Marta Calvo, el acusado no ha querido nunca revelar el paradero del cuerpo de la joven. Primero confesó haberla descuartizado tras su encuentro en su casa de Manuel (Valencia) en noviembre del 2019 pero, ante la falta de evidencias, ha guardado silencio hasta hoy.

Prisión permanente

«No podemos vivir los padres con esta pena», señalaba en la comienzo de la vista Marisol Burón, la madre de Marta. «Que no sepamos dónde tenemos a los hijos. Es muy duro cerrar la puerta de casa y tener a tu hija en no se sabe donde. Queremos tener un descanso en paz», dijo. «Luchamos por la prisión permanente revisable porque aquí no hay pena más dura. Esta gente lamentablemente no se puede reinsertar y no cabe en esta sociedad porque lo volvería a hacer», afirmó. La Fiscalía, en sus conclusiones, pidió el pasado mes de diciembre penas que suman 130 años de prisión para el acusado como responsable de tres delitos de homicidio, once de abusos sexuales y un delito contra la salud pública. Las acusaciones particulares elevaron en sus escritos la consideración de lo sucedido a tres delitos de asesinato y reclamaron para el procesado prisión permanente revisable.

Por el contrario, la abogada que defiende a Jorge Ignacio Palma sostiene que su defendido es «consumidor de sustancias estupefacientes y tóxicas», por lo que considera que concurre en su representado la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía y pide su libre absolución. El juicio se retomará el martes con la declaración de una de las chicas que sobrevivieron al encuentro sexual con el acusado en una vivienda de Valencia.