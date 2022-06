Pedro Sánchez durante el evento de campaña de su partido en Almería. Rafael González | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a «no caer en la trampa» del PP y Vox que «tratan de abrumar» a España con «ruido» y «crispación», así como con la «negación de la realidad». «Siempre hacen lo mismo, tratan de abrumar a toda España para que al final demos por inevitable que los únicos que pueden gobernar el país son el PP y la ultraderecha», ha lamentado Sánchez en un mitin en Cuevas de Almanzora (Almería), en el que ha participado junto al secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas. Así, ha instado a no «responder como ellos». «Frente a su ruido, descalificaciones e insultos, tenemos la realidad de nuestras políticas», ha defendido, para reivindicar la respuesta a la pandemia y la guerra de Ucrania, así como los «récords de empleo».

«El que España haya logrado batir todos los récords de empleo de los últimos 15 años con una pandemia y una guerra dice muchas cosas buenas de España y del Gobierno, y no dice nada bueno de una oposición que contad de negar la realidad dice que estos datos son falsos», ha dicho en referencia a las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, sobre que los últimos datos del paro (baja de los 3 millones por primera vez desde el 2008) están «maquillados». «Escucho a la oposición alegrarse de datos de empleo en Andalucía, y me parece bien, pero ya puestos que se alegren de los de Valencia, Madrid, Asturias y de toda España, y de los contratos indefinidos, del SMI a 1.000 euros y de la revalidación de las pensiones», ha agregado al respecto.

En esta línea, ha incidido también en que todos los avances de España se han llevado a cabo «con la oposición enfrente», que es lo que «pasa siempre con la derecha y la ultraderecha». «Dicen que cualquier Gobierno que no sea el suyo es ilegítimo, votan en contra de cualquier avance social y meten mucho ruido para que la gente no se entere de que votan en contra de la revalorización de las pensiones o de que no quieren que el SMI suba», ha afeado.