En su opinión, el Gobierno «miente e incumple sistemáticamente, pero no al conjunto de los españoles, sino especialmente a los catalanes, porque los considera y considerará ciudadanos de segunda o tercera». «Nos castiga a todos los catalanes porque mantenemos la mayoría independentista. Le está haciendo de manera sucia la campaña a Salvador Illa: mientras votemos mal y no al candidato correcto, no nos darán lo que merecemos, no nos dispensarán un trato de primera», ha reprochado.

«Corrupción política»

Y al hilo de ello, ha asegurado que el Ejecutivo central, con esta estrategia, está ayudando a los socialistas catalanes a configurar un argumentario «de que el país no va bien, y lo hace con el dinero de todos, y a esto se le llama corrupción política».