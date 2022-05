Sánchez inicia la precampaña alertando de una coalición del PP y «los enemigos de Europa»

Juan de Dios Ortiz | EUROPAPRESS

«Los enemigos de Europa no están solo en el Kremlin, están también en España». Son palabras de Pedro Sánchez, que este sábado se trasladó a Andalucía para participar en el primer acto de precampaña para las elecciones autonómicas, fijadas para el próximo 19 de junio. Los pronósticos electorales para el PSOE no son buenos: todas las encuestas coinciden en las escasas posibilidades que tienen para reconquistar la Junta. Y una de las principales estrategias que empleará Ferraz para arruinar estas quinielas pasa por advertir sobre los peligros de una posible entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico. «Lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía», dijo el presidente del Gobierno, buscando una relación ente la formación que dirige Santiago Abascal y la Rusia de Vladimir Putin.

El secretario general del PSOE hizo hincapié en las supuestas diferencias que puedan darse entre un gobierno integrado por las fuerzas de izquierda o una coalición armada por el PP y VOX. «Está en juego avanzar o retroceder», afirmó el jefe del Ejecutivo, descartando el objetivo electoral que se han marcado los populares, que pasa por sumar más escaños que el conjunto de la izquierda, y buscar así un gobierno en solitario, tal y como consiguió Isabel Díaz Ayuso el pasado año en la Comunidad de Madrid.

En compañía del candidato de los socialistas a la Junta, Juan Espadas, Sánchez volvió a relacionar al principal partido en la oposición con Vox, en este caso para afearles su negativa en la convalidación del decreto anticrisis, que los socialistas lograron sacar adelante gracias al apoyo de EH Bildu. «La derecha y la ultraderecha votan en contra de reducir el 60 % de los impuestos de la factura de la luz», denunció desde el municipio de Torredelcampo, en la provincia de Jaén.