La Justicia obliga a la Generalitat a cumplir de inmediato la obligación de impartir el 25 % de las asignaturas en castellano

Botes de humo amarillo durante una manifestación contra el establecimiento de un 25% de castellano en las escuelas catalanas, frente a la colgeio Turó del Drac, en Canet de Mar DAVID ZORRAKINO

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat cumplir de «inmediato» la sentencia para implantar el 25 % de castellano en todos los centros educativos y da un plazo máximo de 15 días al departamento de Educación para que dicte las instrucciones oportunas y establezca las garantías de control para su ejecución «forzosa».

En un auto, la sección quinta de la sala contencioso-administrativo del TSJC da este plazo máximo a la Generalitat de 15 días para que todos los alumnos «reciban de manera efectiva e inmediata» la educación mediante la utilización vehicular «normal» de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que «no pueden ser inferiores al 25 % en uno y otro caso».

«La elección del medio para garantizar el resultado» que establece la sentencia es «facultad» de la Generalitat, pero «lo que no está en su libertad es no actuar y permitir una situación contraria al mandato constitucional», sostiene el auto. No es la primera vez que la Justicia insta a la Generalitat al cumplimiento de esta sentencia.