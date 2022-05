Escándalo Pegasus: El Gobierno deja en el aire la continuidad de la directora del CNI

NACHO DE LA FUENTE

La coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos atraviesa su momento más delicado por el presunto espionaje de los móviles de más de 60 políticos, periodistas y empresarios independentistas, entre los que se encuentran tres presidentes de la Generalitat, según una investigación conjunta de la entidad The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y el semanal estadounidense The New Yorker.

ERC, EH-Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Más País y Compromís exigen la comparecencia del presidente Pedro Sánchez; de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles; y de la directora del CNI, Paz Esteban López, para que den explicaciones por ese supuesto espionaje mediante el programa informático Pegasus.