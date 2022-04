Así funciona Pegasus, el programa espía que pone en jaque al Gobierno de coalición de Sánchez

Kacper Pempel | Reuters

La coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos atraviesa su momento más delicado por el presunto espionaje de los móviles de más de 60 políticos, periodistas y empresarios independentistas, entre los que se encuentran tres presidentes de la Generalitat, según una investigación conjunta de la entidad The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y el semanal estadounidense The New Yorker.

ERC, EH-Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Más País y Compromís exigen la comparecencia del presidente Pedro Sánchez; de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles; y de la directora del CNI, Paz Esteban López, para que den explicaciones por ese supuesto espionaje mediante el programa informático Pegasus.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no descarta la ruptura del acuerdo de investidura por el ya conocido como Catalangate. El Gobierno «podría llegar a caer», advierte.