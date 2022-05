Abascal aboga por un entendimiento con Feijoo «para echar a Sánchez»

Además, ha criticado, este fue «traicionado». «Vox no ha sido respetado con los acuerdos de Gobierno con el PP en materia de recorte de gasto político, en control de la inmigración y control con las Fuerzas de Seguridad del Estado para expulsar ilegales, en material de derogación de la legislación izquierdista... Hemos sido traicionados», ha afeado.

En este contexto, ha advertido de que, si toca, en Andalucía Vox no va «a formar parte de ningún gobierno que no garantice una clara alternativa a la izquierda en España» y que no sirva «para un cambio de verdad» en la comunidad.