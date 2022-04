El independentismo exige que Robles dimita como jefa del espionaje para sofocar la crisis

«La jueza progresista»

Además de al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien calificó de «burradas» las explicaciones de Robles y le sugirió que «pida la entrada en el PP», ella no se amilanó y espetó a Mireia Vehí (CUP): «Les viene bien aparecer como víctimas, pero no les he oído nunca defender los principios básicos del Estado de derecho y los derechos y libertades de todos los ciudadanos».

Tanto la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, como el del PNV, Aitor Esteban, que ayer se sumó al acoso a Robles, exigieron una comisión de investigación. La primera, en cualquier caso, ya sentenció que «por acción u omisión, el presidente del Gobierno es el máximo responsable del espionaje. Robles respondió que la Ley 11/2002 que regula la actividad del CNI le impide dar información sobre los servicios secretos. Y remitió a las explicaciones que la directora del CNI, Paz Esteban López, ofrecerá en la comisión de gastos reservados, una vez se constituya. Duro con Robles también fue Esteban. La llamó «mera aplaudidora de las fuerzas de seguridad» y la inquirió: «¿Qué ha sido de aquella jueza progresista que era usted?