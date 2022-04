Salvador Illa: «El independentismo es el responsable del retroceso del uso social del catalán»

PACO RODRÍGUEZ

Salvador Illa (La Roca del Vallès, Barcelona 1966) fue durante meses el rostro político de la pandemia. Su visita a Galicia coincide con la retirada parcial de las mascarillas, y atendiendo a la decisión de su sucesora en el Ministerio de Sanidad muestra por completo su rostro, pero midiendo las sonrisas, porque no están las cosas para bromas. Para hablar deja el móvil apartado en la mesa.

—¿Ordenó el Gobierno de España espiar los teléfonos de dirigentes independentistas?

—El Gobierno de España no espía, dialoga, y me creo su palabra: no tiene nada que ver con esto. Hay que condenar todos los actos de espionaje político, salvo que sea con autorización judicial, así que respeto todas las decisiones de personas afectadas de iniciar procedimientos judiciales para esclarecerlo.

—Pere Aragonès no tiene tanta fe como usted y habla de «consecuencias». ¿A qué se refiere?

—Puedo entender su enfado, pero me parece que es el momento de ahondar en la vía del diálogo. Sin minusvalorar estos acontecimientos, me parece la única la vía para no volver a caminos de ruptura que no son buenos para nadie.