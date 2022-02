Por tanto, se ha preguntado si esa falta de apoyo se debe a que era un «diputado molesto» y que ante esta deriva de «presión» para que se formalice su relevo, ha decidido exponer su postura dado que «uno puede ser bueno, pero no bobo y poner la otra mejilla».

Rodríguez ha recalcado, además, que esa batalla legal para que se anule la sentencia del Supremo y la decisión posterior de quitarle el escaño no lo hace por él mismo, sino para garantizar que su caso no se vuelva a repetir con vistas a que personas que «vengan detrás» y padezcan un «montaje policial y judicial» no vean «vulnerados sus derechos».