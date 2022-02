—¿Cree que Juan Carlos I debería volver a España?

—Si él quiere volver, habría que dejarlo y desde luego si tiene algo de qué responder, que responda y si hay que multarlo que se le multe. Yo he pasado muy buenos ratos con él. Creo que ha hecho grandes cosas para España, pero si ha cometido un desliz y la Justicia lo prueba, que lo pague. Por eso lo han alejado de España. Pero que se muera en el extranjero, exilado como un apestado, y además olvidando todo lo que ha hecho por España, en fin. A mi me ha pillado en momentos delicados de la Transición y yo he visto lo que hacía. Vi cómo paraba el golpe de Estado. El golpe de Estado lo paró él, no lo paró otro, porque la democracia la trajo él, pero con otros. Él solo no la trajo, pero el motor principal fue el rey. Me acuerdo cuando sorprendió a los americanos dando a entender que en España hacía falta la democracia y dijo que haría lo posible porque viniera y se apartaría en cuanto llegara y se convertiría en poco menos que una figura decorativa.

Eso aceleró la llegada de la democracia y después el intento que hizo de abortarla. No olvidemos lo que hizo. Yo no lo olvido. Hay que oír a Felipe González que siempre dijo que el rey Juan Carlos siempre respetó la Constitución.

—¿Qué le parece que la Supercopa de España se celebre en Arabia?

—Me produce un poco de rechazo, pero ante la incursión de millonarios árabes y rusos en el mundo del fútbol, las ligas europeas tienen que defenderse y buscar recursos.

—¿Cuál fue su peor momento en su carrera de diplomático?

—Mis dos peores momentos han sido el día que siendo yo jefe de prensa del Ministerio de Exteriores vi cómo la gente entraba en el Congreso y se podía abortar la democracia española, Eso fue hasta las 24.22 que el rey compareció vestido de uniforme. Fue horrible.

Y el otro momento que fue terrible fue en la embajada en Portugal el día en que en España se iban a ejecutar a unos acusados de terrorismo después de unos juicios un tanto acelerados y un tanto chapuceros aunque fueran terroristas, y temimos que iban a raptar a algún diplomático español. Ya se había producido la revolución portuguesa, y no nos raptaron, pero asaltaron la embajada, Yo era consejero, y el embajador, que era un gallego, por cierto, [Antonio Poch] creyendo que podían asaltar la embajada y cogerlo a él como rehén, dejó la embajada a las diez de la noche y se había venido a mi casa a dormir,. Mi mujer y yo pasamos la noche en vela, pensando en que si han destrozado la embajada, la oficina y después la vivienda del embajador y saben donde está este igual vienen aquí a por nosotros. Nos vestimos a las doce, llamamos a Madrid varias veces, a las dos de la mañana decidimos afeitarnos por si teníamos que salir por la puerta de atrás, apagamos las luces y al fin no pasó nada.

—El cine es su otra pasión. Como actor hizo pinitos con Luis García Berlanga y con José Luis Garci, y se quedó a las puertas de grabar con Sydney Pollack cuando filmó en la ONU en el 2004.

—Sí he hecho dos películas con Berlanga y otra dos con Garci. Un día el embajador de Singapur me dijo '¿tú quieres conocer a Sydney Pollack, que es vecino mío, vive en el piso de enfrente?. Montó una cena y, charlando, Pollack se pasmó de que supiese tanto de su cine. Entonces el embajador dijo: ‘Pero si va a hacer ahora una película que va a transcurrir en la ONU, por qué no le das un papel a mi compañero que ha hecho ya varias películas' . Le dije que no era broma, que había hecho unas siete, y que estaría encantado de que me diese un papelito. Me dijo que me lo daba, pero luego me llamó la secretaria, y eso que le había enviado una botella de Rioja y otra de Ribera del Duero, pero me dijo que los sindicatos se oponían y que lo lamentaba mucho.

«El propósito de Rusia, además de absorber Ucrania, es desestabilizar y dividir Europa»

Inocencio Arias fue embajador ante la ONU durante la guerra de Irak (2003). Es muy crítico con el Consejo de Seguridad porque «no puede impedir una guerra». «Es un buen invento, pero tal y como está concebido, con potencias que tienen veto, es una figura decorativa, una aberración. La prueba es que no interviene en ningún conflicto: Ucrania, Sáhara, Oriente Medio», argumenta.

—¿Qué piensa de la posición española en el asunto de Ucrania?

—-Me mojo, que no debería, pero yo creo que no va a haber conflicto entre los dos bloques. Rusia y Estados Unidos, es decir Rusia y nosotros, no vamos a enzarzarnos en un conflicto armado en estos momentos en que hay arma nuclear y en que además sin arma nuclear y luchando en el centro de Europa nosotros llevaríamos las de perder, Por lo tanto, por muchas razones, no creo que la OTAN se vaya a enzarzar en una lucha con Rusia. En lo que no estoy tan seguro es si Rusia dándose cuenta de esto, porque Putin es un pícaro, pero no es tonto, da un zarpazo y le roba otro trozo de territorio a Ucrania, que ya le ha robado otros dos trozos, con lo que sí la desestabilizaría más porque el propósito de Putin es, aparte de de absorber a Ucrania, desestabilizar y dividir Europa.

—¿Ha hecho bien España acogiendo a Brahim Gali?

—Yo no critico que el Gobierno acogiera a Gali si estaba gravemente enfermo, pero la pifió una vez más porque era imposible que Marruecos no se enterara ya que tiene un buen servicio de inteligencia. Y, segundo, porque pudo intentar, para irritarlo menos, mandarlo a un país nórdico aunque pagáramos los gastos. Acogerlo fue una torpeza. Eso produjo, entre otras cosas, la avalancha de Ceuta, que es una reacción exagerada, vergonzosa e innoble de Marruecos. Ahora... pretender que la acogida fue un desliz de la ministra Laya es una estupidez. Nadie toma una decisión de ese tipo sin consultar a la Moncloa.

—¿Qué opina de Boris Johnson?

—Boris Johnson es un payaso y un mentiroso. Si hay tres mentirosos gordos en el mundo occidental son Trump, Johnson y Sánchez. Johnson por aferrarse al poder o llegar al poder es capaz de inventarse lo que sea. ¿Cómo puede un adulto creer que tiene una fiesta a la que se invitaron a cien personas, luego solo fueron 39, se le decía a la gente ‘tráete tu botella de whisky o de vino' y él pensaba que era una reunión de trabajo?. ¿Me toma a mí o a un británico por un niño de teta? Eso hasta uno de ocho años se da cuenta de que era una fiesta, que él fuera o no fuera a ella, pero que la permitió y que era en dependencias de la residencia del primer ministro británico, hombre.. por amor de Dios es que es un mentiroso integral.