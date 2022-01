Aunque el sector socialista del Gobierno no se opone a que Yolanda Díaz siga explorando la vía de los socios de investidura, ya aclaró que cualquier acuerdo que alcance con ERC o el PNV debería ser sometido al criterio del Ejecutivo en pleno. Una forma de indicar que el PSOE sostiene su decisión de no alterar nada de lo que se ha pactado con los sindicatos y la patronal para mantener así el consenso social.

Sin añadir nada nuevo a ese planteamiento, el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, pidió este lunes a los socios de investidura que «renuncien» a todas sus exigencias y apoyen la reforma «tal y como está» ya que, según dijo «acaba con la impuesta por el PP». «El Gobierno se ha enrocado, no quiere negociar. Pues que no cuenten con ERC», respondió sin embargo la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta. Pero, aunque no de forma explícita, los republicanos vincularon ayer su posición a los avances en la mesa de diálogo con el Gobierno sobre el «conflicto político» en Cataluña. «La mesa tiene que avanzar para que avance todo lo demás», advirtió Vilalta.