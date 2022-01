A lo que no está dispuesto el sector socialista del Ejecutivo es a aceptar las exigencias que han planteado ERC, EH Bildu, el BNG y la CUP en un manifiesto en el que reclaman un cambio total del acuerdo pactado con los agentes sociales para recuperar, entre otras cuestiones, la indemnización de 45 días por año trabajado en los despidos improcedentes. Montero advirtió de que un fracaso de esta reforma «le pasaría factura a aquellos que no la apoyaran».

En una rueda de prensa conjunta celebrada en Barcelona, los líderes de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y José Álvarez, pidieron a los partidos de izquierda, especialmente a ERC, que no hagan «el tonto» porque votar no a la reforma significaría romper el bloque de la investidura, «que no es un tema menor con el escenario político que tenemos encima».