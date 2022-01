Carta de Pedro Sánchez a José Bono el 8 de abril del 2010

Pilar Alegría

«Que le apliquen a las fotos el maravilloso Photoshop». En marzo del 2009 también era diputada de base Pilar Alegría, actual ministra de Educación. En este caso, la misiva era para agradecer a José Bono que le hubiese enviado un sobre con un par de fotos sentada en su escaño de la carrera de San Jerónimo: «Podrás imaginarte la ilusión que me hizo abrir el sobre que me remitiste y verme en mi escaño, no obstante, sí que quería pedirte que, por favor, tú que eres la máxima autoridad de esta Cámara, puedes interceder por esta humilde diputada, pidiéndole a los fotógrafos que le apliquen a las fotos ese maravilloso Photoshop y así puedan mejorar el color de mi tez, y ya puestos, me apliquen algo de carmín».

Carta de Pilar Alegría a José Bono el 26 de marzo del 2019

José María Ruiz Mateos

«Está limpio de toda mancha (nunca mejor dicho)». José María Ruiz Mateos nunca fue el mayor fan del PSOE. Y en el partido tampoco tenía devotos. Así que, puestos a pedir favores, Ruiz Mateos decidió acudir al entonces presidente de Castilla-La Mancha, que siempre tuvo fama de estar ubicado en el ala derecha del socialismo. Era 1999 y el controvertido empresario tenía un problema con una finca en Ciudad Real. Antes de solicitar que le arreglase sus tropiezos con la burocracia, Ruiz Mateos le doraba la píldora a José Bono sin contemplaciones: «Soy de los que cree, como contaba esta mañana Luis del Olmo, que usted sería el líder natural del PSOE». Y, para que no fuese todo peloteo puro y duro, añadía el empresario una pizca de humor a los elogios. «Está limpio de toda mancha (nunca mejor dicho), cuenta con prestigio y cae bien a todas las ideologías», sentenciaba.