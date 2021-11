Pedro Sánchez encola la coalición con sus equilibrios

Silencio de Casado

«La pasividad de Casado ante la sentencia muestra que la corrupción del PP se da por amortizada dentro del partido, incluso da la impresión de que no hay muchas prisas por cambiar la sede, un gesto inequívoco de que ya no les penaliza», opina Fumanal. «Casado tenía y tiene ciertos problemas de liderazgo a raíz de la emergente figura de Ayuso, aunque esta diga que no tiene aspiraciones a liderar el partido y en la convención se escenificara la unidad en torno a la figura del líder», observa Martínez. Para Lumbierres, Casado salió «muy reforzado de la convención, sin discusión interna para las elecciones del 2023; se le permite este último intento y si no consigue alcanzar el gobierno será ya parte de la historia del partido».

¿A qué se debe que Casado, finalmente, ha accedido a renovar varios órganos constitucionales, aunque no el CGPJ? «Uno no puede querer ser partido de gobierno y no cumplir la Constitución», apunta Fumanal. «Ser un bloqueador puede limitar tus opciones electorales, el PP lo sabe y ha decidido quitarse ese sambenito, al tiempo que se distancia del Gobierno en cuanto al mecanismo de elección», asegura. «Es probable que considere que podían perder la batalla del relato en este tema y ahora se pongan la medalla», considera Martínez.