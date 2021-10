Yolanda Díaz pone su experiencia en AGE como ejemplo del proyecto que impulsa

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, este viernes, durante un seminario feminista celebrado en Madrid. DAVID FERNÁNDEZ

Un día después de declarar que está rodeada de «egos» y de advertir que si observa «ruidos» en torno al proyecto que impulsa para las elecciones generales renunciará a ser la candidata, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, trató de ofrecer una imagen de unidad interna de Unidas Podemos en un acto feminista junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Díaz se refirió ayer al nombre que debería recibir la plataforma que ella impulsa y a si en esa marca debe estar o no Unidas Podemos. Se retrotrajo a su experiencia en las elecciones gallegas del 2012, cuando ella era dirigentes de IU y prescindió de esas siglas para participar en Alternativa Galega de Esquerda (AGE), cuya lista encabezó el entonces líder de Anova, Xosé Manuel Beiras. «Lo he hecho en Galicia, el primer elemento de mistura sale de allí. Aquello que yo denominé la Syriza galega tuvo lugar en 2012, y no me llamé IU, me llamé Alternativa Galega de Esquerdas», precisó la ministra.

En una entrevista en el diario 20 minutos, Díaz insistió en que en el nuevo «proyecto de país» que ella impulsa las siglas «no pueden ser obstáculo para avanzar». Y expresó su preocupación por el hecho de que últimamente se está reforzando el «carácter identitario» de los partidos. «Y no es uno, son todos los partidos. Cuando alguien dice priorizo mi plataforma electoral frente a lo que la ciudadanía está diciendo, estamos ante una regresión», indicó, en un mensaje dirigido tanto a Unidas Podemos como al líder de Más País, Íñigo Errejón, que aspira a ser quien lidere la unión de las fuerzas que se sitúan a la izquierda del PSOE.